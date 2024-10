Gobierno confirma dos fallecidos por bloqueos de Morales, asegura que se habilitará las rutas

El bloqueo de Evo Morales y sus afines que tiene secuestrado al departamento de Cochabamba provocó la muerte de al menos dos personas y millonario daño económico, denunció el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en una evaluación de la extrema medida de presión que cumple 10 días.

El bloqueo se centra en el departamento de Cochabamba, y tiene como objetivo librar al expresidente Morales de los procesos judiciales que enfrenta, entre ellos una denuncia por trata y tráfico de personas por la relación que mantuvo con una menor de 15 años en 2015, y asegurar su candidatura presidencial.

“Se conoce que al menos dos personas han fallecido producto de estos bloqueos que tienen secuestrado al departamento de Cochabamba, departamento que lo cobijó y arropó (a Morales), y es al que ahora no solo le está generando un perjuicio económico y a sus familias, sino también pretende generar derramamiento de sangre y luto”, denunció.

La primera víctima fue un chófer de cisterna que falleció el 15 de octubre. Tuvo un accidente en la comunidad Agua Hedionda, en Santa Cruz, cuanto intentaba llegar a la planta de almacenaje en Santa Cruz por una ruta alterna.

Un joven motociclista de 18 años fue la segunda víctima. Cuando se trasladaba a Itapaya, Cochabamba, impactó con su moto a un camión y perdió la vida. Su acompañante, de 24 años, fue internado en el Hospital Viedma de Cochabamba.

Ríos lamentó estos decesos y reprochó que “Evo Morales, en lugar de presentarse a declarar como cualquier ciudadano de este país” ante la justicia, por la denuncia de estupro y trata y tráfico de personas, prefiera “llenar las calles de luto”.

Acusó a sus seguidores de “salir en defensa de un violador” por la denuncia que enfrenta Morales por trata y tráfico de personas debido a la relación que tuvo con una menor de 15 años en 2015 en Yacuiba, Tarija, de la que nació una niña que ahora tiene 8 años, según la Fiscalía de Tarija.

Afines a Morales, como el campesino Ponciano Santos, advirtieron con una guerra civil y hacer correr sangre en los bloqueos.

Fue el exministro Juan Ramón Quintana, “mano derecha” de Morales, quien afirmó: “El rito de los bloqueos es un rito gradual, no es de la noche a la mañana, y vamos a hacer cinco puntos de bloqueo, no, no; y ¿cómo se alimenta el rito del bloqueo? desafortunadamente se alimenta a través de la sangre, cuando hay compañeros que son golpeados, heridos, asesinados, el bloqueo termina siendo prácticamente el rito de defunción del poder”.

Mientras el presidente de la Federación Mamoré Bulo Bulo, Dieter Mendoza, admitió públicamente que están armados y que responderán ante la eventualidad de que la Policía retome el desbloqueo en el Chapare.

“Nosotros estamos armados en el trópico de Cochabamba, listos para resistir hasta las últimas consecuencias”, amenazó en alusión al intento de desbloqueo policial en Bulo Bulo, donde se vio a un hombre armado y se denunció que un grupo de periodistas resultó agredido por personas “presuntamente armadas”.

Y en esta jornada una caravana policial que se dirigía a Challapata, Oruro, para despejar las vías bloqueadas, fue emboscada y al menos cinco patrullas recibieron impactos de bala. La Fiscalía de Oruro afirmó que el plan era matar a los uniformados.

Dos de las personas que particionar del ataque desde los cerros fueron identificadas a partir de tomas aéreas que realizó un dron. El hecho está en investigación.

En ese contexto, Ríos afirmó que el país no está frente a una protesta social que busca reivindicar derechos, sino ante un bloqueo político que busca la impunidad de una sola persona, tal como lo admitió el senador Leonardo Loza al indicar que el bloqueo se podría levantar de inmediato si se le retiran los procesos penales al expresidente.

“Más se parece un concurso de delitos y una apología del delito. Se trata de embellecer actitudes y comportamientos criminales, los cuales están penados por nuestra justicia”, cuestionó.

Ríos ratificó que el Gobierno nacional hará “hasta lo incansable por continuar desbloqueando las vías en este país”.

“Vamos a hacer todo lo posible para despejar todas las rutas. No vamos a tolerar que una persona con denuncias de estupro, violencia sexual contra niñas y adolescentes utilice la protesta social para lograr impunidad y privar de justicia a mujeres, adolescentes, víctimas de sus apetitos sexuales”, aseguró y anunció que el desbloqueo se hará de “manera paulatina, de manera progresiva” en función a los análisis de inteligencia de la Policía Boliviana.

Al dirigirse a los bloqueadores, algunos de los que denunció que son obligados, los llamó a “rebelarse”. “Los exhortamos a que dejen de obedecer órdenes de alguien que sólo busca poder para continuar cometiendo estos delitos”, dijo.