Gobierno convoca a bloqueadores a renunciar a "posiciones radicales" y pide evitar enfrentamientos

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, convocó a Evo Morales y sus seguidores, que bloquean las carreteras durante 18 días, a renunciar a "posiciones radicales" y pidió evitar el enfrentamiento entre bolivianos.

"Más bien, que renuncien a posiciones radicales, renuncien a que exista derramamiento de sangre en nuestro país y renuncien a medidas radicales que afectan a la economía del país. Más que protestas, son actos de violencia", dijo el viceministro, según el reporte de ABI.

La autoridad se refirió así al pedido de renuncia que hizo Morales a autoridades jerárquicas del gobierno.

Ruiz cuestionó que los bloqueos del dirigente cocalero y sus seguidores buscan su habilitación como candidato presidencial para 2025 y que tenga impunidad en los procesos por trata y tráfico de personas que se le iniciaron en la Fiscalía de Tarija.

"Muchos hablan de amar a Bolivia, 'voy a salvar Bolivia', dicen; pero está claro que no amas a Bolivia si generas enfrentamientos entre bolivianos, no amas a Bolivia si afectas la economía de los bolivianos y de los más necesitados, si tú no reconoces que hay que respetar la normativa está claro que no amas a Bolivia", remarcó el viceministro.

Asimismo, Ruiz cuestionó también que haya municipios que financien el bloqueo de caminos por los efectos negativos a la economía de sus propias regiones.

"Los municipios y las universidades viven de la coparticipación y si se desacelera la economía obviamente tendrán menos recursos económicos, nadie puede entender que exista apoyo de algún municipio, sería un gran error", lamentó.

Este jueves se cumplen 18 días de bloqueos evistas en carreteras, principalmente en Cochabamba, que provocaron pérdidas económicas de más de $us 1.500 millones.

El bloqueo exige garantizar la candidatura de Morales en las elecciones presidenciales de 2025 y anular los procesos penales en su contra.