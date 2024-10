Ministros le responden a Evo que "no renunciarán ni escaparán" y ratifican respaldo a Luis Arce

Tras el pedido del expresidente Evo Morales para que los ministros renuncien a sus cargos, varios miembros del Gabinete respondieron que no dejarán sus despachos, reiteraron su lealtad a Luis Arce y afirmaron que "no escaparán".

Los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño; de Minería, Alejandro Santos; y de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, el de Economía, Marcelo Montenegro; la viceministra de Comunicación, Garbiela Alcón, entre otros, descartaron su renuncia al Gobierno del presidente Luis Arce, y condenaron el pedido de renuncia de autoridades que hizo Evo Morales.

El ministro Montenegro, junto a sus viceministros, afirmóaron su lealtad con Arce y señaló: "Nos sumamos al pedido de que el señor Evo Morales se presente ante la justicia, tal como corresponde a cualquier ciudadano ante denuncias de posibles delitos".

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que "es inaceptable que hoy tanto Evo, como quienes lo asesoran, atenten contra la democracia y la libertad de todo el pueblo boliviano".

"Nadie va a saltar del barco", aseguró Santos en conferencia de prensa y luego enfatizó que "nosotros compartimos el pensamiento del presidente y por eso estamos trabajado por el bien del pueblo boliviano".

"Evo, tenga por seguro que no renunciaremos y no abandonaremos. Porque a diferencia suya, nosotros tenemos un compromiso con la gente y estamos para servir al pueblo no para servirnos, ni aprovecharnos de él, así como usted lo hace, exponiendo la vida de la gente humilde que dice defender", escribió en sus redes.

En la misma línea, la propuesta de Morales fue recibida con indignación por el Ministro de Obras Públicas quien reprochó ese extremo y lo calificó como "irracional e inconstitucional"."¿Por qué tendríamos que hacerle caso nosotros a Evo Morales?", cuestionó, "Cuando lo que él está pidiendo es impunidad y candidatura", dijo.

En tanto, el ministro Flores manifestó en sus redes sociales que "mi lealtad está con el Gobierno que defiende a las niñas, la Constitución Política del Estado y la democracia de los bolivianos".

El evismo lleva 18 días de bloqueo en Cochabamba y Santa Cruz para impedir la aprehensión del dirigente cocalero en la investigación por presunto trata y tráfico de personas, además de garantizar su candidatura presidencial en las elecciones de 2025.

El presidente Arce reportó que esta medida ocasionó al momento una afectación de más de $us 1.700 millones, perjudicando a todo el aparato productivo del país y a las familias.En sintonía, los tres ministros le pidieron al dirigente cocalero presentarse ante la Justicia y dejar los bloqueos.

"Como cualquier ciudadano boliviano, usted (Evo Morales) tiene que ir a la Justicia, eso es decisión personal y no del pueblo boliviano, porque nadie en Bolivia le dijo que se meta con menores de edad", enfatizó el titular de Obras Públicas.

La canciller Celinda Sosa también manifestó su respaldo: "Junto a nuestro hermano Presidente Lucho Arce, continuaremos trabajando para brindarle al país la certidumbre que necesita. Estamos del lado correcto de la historia, de quienes respetan la Constitución Política del Estado y de aquellos que desean el progreso de nuestra patria".

La ministrsa de la Presidencia, María Nela Prada también se refirió al caso y señaló que el evismo debe levantar todas sus medidas de presión.