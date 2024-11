Bloqueos dejan $us 2.109 millones de pérdidas

El bloqueo de caminos que se prolonga por 22 días en el país ocasionó pérdidas económicas de 2.109 millones de dólares y existe la amenaza de afectar la campaña próxima de siembra agrícola, además de la producción cárnica, informó ayer el viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa.



El viceministro calificó de cuantiosas las pérdidas en los diferentes rubros de la economía; precisó que el sector agrícola perdió 88 millones de dólares por día; la industria oleaginosa, 14 millones; el sector azucarero, 6 millones; el del alcohol, 4 millones; el avícola, 4,7 millones; el porcino 2 millones; el cárnico, 7,1 millones; el textil, 12,5 millones; y el de restaurantes y hoteles, 7 millones de dólares.



Exportación de plátano



La exportación de plátano a la Argentina fue uno de los rubros más afectados por los bloqueos; de hecho, un bananero que tenía su producción retenida en un punto de bloqueo en la región del trópico cochabambino terminó botándolo en el camino.



Los daños no sólo tienen un efecto inmediato en términos económicos, sino también se proyectan efectos en la próxima campaña de siembra agrícola por falta de insumos que no llegan debido a los bloqueos de las personas afines al expresidente Evo Morales



“Nos estábamos preparando para la campaña de siembra, y se está viendo afectada porque, evidentemente, los bloqueos han impedido el flujo del diésel, gasolina, de insumos, semillas y demás. Esto podría tener un correlato importante la siguiente gestión. Ni qué se diga en relación a la producción de carne”, advirtió.

Carne y pollo



En cuando a la producción avícola, los pollos bebé no están siendo llevados a los centros de producción y engorde, como tampoco el maíz, el sorgo y la torta de soya.



“Tenemos un problema de sobreproducción en alguna región del país, que está presionando el precio a la baja y está afectando el nivel de rentabilidad del negocio. En otras regiones que no son productoras hay un incremento de este precio”, explicó.

Campaña de verano



Según el reporte, esta situación los daños no sólo tienen un efecto inmediato en términos económicos, si no también se proyectan efectos en la campaña de verano 2024-2025 por falta de insumos que no llegan debido a los piquetes instalados en las carreteras.



Transporte pesado es el más afectado



En la carretera nueva hacia el oriente del país se encuentran carros de carga pesada con diferente tipo de carga; además hay carros cisterna con combustible.



Los productores, medianos y pequeños, se vieron obligados a botar sus cargas porque se arruinaron.



En los mercados se evidenció el incremento de hortalizas y fruta debido a los bloqueos.

Perjuicio



Los transportistas nacionales y extranjeros varados en el bloqueo instalado en el puente Ichilo (Santa Cruz), carretera nueva hacia Cochabamba hace 22 días, claman ayuda y piden a las autoridades desbloquear este punto porque su situación es insostenible.



“Yo pido al Gobierno que arregle y nos dé una solución. Nosotros venimos a este país para trabajar y no podemos seguir así”, dijo a Unitel un transportista de nacionalidad paraguaya que aún permanece en el punto de movilización.