Montaño dice que los "evistas" entraron en una "locura desenfrenada"

"Estos señores ya han entrado en una locura desenfrenada". Así el ministro de Obras, Édgar Montaño, se refirió a los bloqueadores del ala "evista", a quienes acusó de perjudicar al país solamente para garantizar impunidad a su "comandante" Evo Morales en casos de vulneración contra niñas.

"Ustedes definitivamente han llegado una locura por defender a una persona que ya no se puede sostener, ni defenderlo en ningún ámbito, ni en lo político, ni en lo jurídico, menos aún en lo humano", sostuvo el Ministro.

Los bloqueos llevan dos semanas en el departamento de Cochabamba. Si bien los manifestantes sostienen que defienden la economía, el ministro Montaño insiste en que la medida de presión sólo busca la impunidad de Morales y recordó que los mismos "evistas" exigieron levantar los procesos contra el expresidente.

El Ministro aseguró que el Órgano Ejecutivo no puede meterse en temas de la justicia ni en las decisiones del tribunal electoral, debido a la independencia de poderes, por lo cual el Gobierno rechaza las condiciones que pone el "evismo" para levantar los bloqueos.

Aseveró que las medidas de presión de Morales ya no tienen apoyo y pierden fuerza.

"Entonces lo que le queda a Evo Morales es ir y declarar ante la justicia, porque cada familia no vamos a estar pues entregándolo a nuestros hijos, a nuestras hijas a un ciudadano que no sabe qué es el matrimonio, a un ciudadano que no sabe qué es cuidar de un hijo, de una hija", agregó.