Apagan incendio en el Parque Madidi después de un mes del pedido de ayuda

El incendio en el corazón del Parque Madidi fue apagado tras un mes de pedidos de ayuda de los indígenas, guardaparques y activistas.



Los bomberos forestales trabajaron en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi hace más de 10 días; sin embargo, existía fuego en lugares inaccesibles, fue la caída de una intensa lluvia que ayudó a mitigar los incendios.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, señaló que las autoridades evaluarán nuevas medidas para terminar de sofocaralgunos escombros y escarchas todavía encendidas para evitar la reactivación del fuego.



“En este momento, podemos decir que no existen incendios forestales en el Parque Madidi; lo que hemos identificado ha sido humareda en algunos sectores, troncos y escarcha todavía prendida, de manera que estamos preparando una nueva intervención para mitigar todo”, sostuvo.



El presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), Marcos Uzquiano, confirmó la información gubernamental, pero cuestionó que no se tomaron en cuenta a los guardaparques para el sobrevuelo realizado el fin de semana.



Calvimontes, por otro lado, señaló que previa coordinación con la subgobernación de Ixiamas y otras autoridades, un grupo de guardaparques será trasladado al lugar para instalar un campamento para el ingreso de personal especializado en mitigar incendios para apagar todo el restante de fuego activo en el sector.



“Se está haciendo un operativo aéreo para hacer el transporte del personal hasta el lugar. En un principio ingresarán sólo los guardaparques del Madidi, porque ellos conocen la zona, tienen experiencia, ellos van a aperturar un campamento y, desde ese momento, no sólo se realizará el enfriamiento y control respectivo del fuego, sino también una aproximación en la cuantificación de los daños”, añadió.

Reclamos



La semana pasada, la representante indígena Ruth Alípaz denunció, a través de su cuenta en X, que los incendios en Madidi comenzaron el 10 de octubre y fueron reportados a las autoridades de forma oportuna.



La activista ambiental Daniela Arratia, del colectivo Lucha por la Amazonía Bolivia, criticó la falta de intervención gubernamental y resaltó que los bomberos voluntarios son esenciales en las labores de control.

Quemas superan 10 millones de ha



Los incendios forestales en Bolivia en 2024 han causado una devastación significativa en Bolivia; más de 10,1 millones de hectáreas destruidas, de las cuales el 58 por ciento corresponden a bosques.



El departamento de Santa Cruz ha sido el más afectado, seguido de Beni y La Paz.



La calidad del aire se mantuvo entre mala y peligrosa, especialmente en Santa Cruz



El fuego consumió 20 viviendas en una comunidad de Riberalta, en Beni.



El Gobierno decretó “desastre nacional” para canalizar la ayuda internacional.