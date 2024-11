Cochabamba: panificadores determinan un paro de 48 horas desde este miércoles

Los panificadores de Cochabamba decidieron ingresar a un paro de 48 horas exigiendo la dotación de harina.

“Este ampliado de emergencia se ha llamado a todos los panificadores de Cochabamba porque lamentablemente, hasta hoy 12 de noviembre, el Gobierno ya va a ser un mes que no está cumpliendo la dotación de harina al sector panificador”, informó José Mamani, representante de panificadores, a la red Unitel.

Los dirigentes explicaron que el sector se vio obligado a importar harina de Argentina a un precio más elevado, lo que aumenta sus costos de producción.

“A raíz de que el Gobierno no nos está cumpliendo con el convenio 2024 los compañeros hasta ayer (lunes) han estado comprando harina argentina casi hasta 290 - 300 bolivianos por no hacer faltar el pancito a la población en general; entonces ya es insostenible en esta situación. Es más de un mes que no está pudiendo cumplir el Gobierno, a pesar que se ha tenido reuniones incluso con el ministro Néstor Huanca. Entonces se viene un paro de 48 horas”, afirmó.

Ayer, el gerente de la estatal, Franklin Flores, informó que se levantó un acta para coordinar un cronograma de entrega de harina con la Confederación Nacional de Panificadores y las federaciones deben garantizar el suministro del pan de batalla a un precio de Bs 0,50 y con un peso de 60 gramos por unidad.

"Muchos cumplieron, pero nos enteramos de que algunos solo están elaborando pan redondo y no el pan de batalla. Por ello, Emapa, junto con las instancias correspondientes, intensificará los controles y operativos en cumplimiento del convenio suscrito", explicó Flores tras una inspección a la ciudad de El Alto.