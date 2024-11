TCP valida congreso “arcista” y deja fuera a Evo como presidente del MAS

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió ayer una sentencia que valida el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) “arcista” realizado en mayo en El Alto; por tanto, se reconoce al dirigente campesino Gróver García como presidente del MAS y se deja de lado a Evo Morales como máximo dirigente.



La resolución constitucional estaría poniendo fin a la lucha entre las dos alas del MAS, en la que el arcismo saldría victorioso con su representante a la cabeza del MAS y con el control de la sigla de la sigla política.



Tras conocer la decisión del TCP, García llamó a la unidad en torno a la dirigencia elegida en mayo y anunció que convocará a un nuevo congreso para la reforma del estatuto del partido.



“Vamos a hacer la convocatoria a un congreso orgánico para mejorar el estatuto y reglamentos acorde a nuestra realidad y de los militantes (…) Siempre voy a pedir a Dios que nos dé mucha sabiduría para buscar un buen sentido de desarrollo de nuestro pueblo boliviano, es lo que vamos a hacer y vamos a conducir a la unidad”, afirmó.



En tanto, Morales acusó al Gobierno de Luis Arce por presionar a la Sala Cuarta del TCP, para que entregue la sigla del MAS, de manera “ilegal e ilegitima”.



“¿Cómo una sentencia judicial puede terminar dirimiendo algo que corresponde a la decisión democrática de los militantes del partido?”, cuestionó.

Órgano Electoral



El vocal del TSE, Francisco Vargas, señaló que no tienen conocimiento de la resolución constitucional y no pueden emitir una opinión oficial.



La sentencia aún debe ser ejecutada por el TSE porque Morales aún figura como presidente del MAS. Además, tendría que entregarse la personería jurídica del MAS a Gróver García.

Nuevos liderazgos



El vicepresidente David Choquehuanca reafirmó que Bolivia necesita nuevos líderes que trabajen en la segunda etapa del proceso de cambio, con valores éticos y morales; que no busquen sus intereses, que no menosprecien a sus hermanos, que cuiden los recursos naturales, que defiendan la industria nacional y no despilfarren las arcas del Estado.

Puntos de vista

Concluye la era Evo Morales y de aquí en adelante se consolida la renovación en el MAS. Ahora las candidaturas para 2025 las van a asumir los fundadores”

Rolando Cuellar



Diputado del MAS arcista

Una dirigencia corrupta y usurpadora pretende robar la sigla del MAS y quieren dirigir nuestro instrumento político”.

Renán Cabezas



Diputado del MAS evista