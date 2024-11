Silva descarta suspensión de exportación de carne y llama al sector al diálogo para evitar paro indefinido

Ante el anuncio de un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol), el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, descartó la suspensión de la exportación de carne, principal demanda del sector, y llamó al diálogo para evitar el paro indefinido desde este lunes.



"El Presidente (Luis Arce) a sido claro, es parte de la política de nuestro Gobierno potenciar y fomentar el aparato productivo para generar excedentes y exportar esos excedentes, porque si no exportamos no captamos divisas y si no tenemos divisas no podemos pagar la importación de los insumos que importamos, entonces tenemos que exportar", dijo SIlva a la prensa.



La autoridad agregó que la "imagen del Estado" estaría en juego si se adoptara la suspensión de la exportación de carne que atrae una suma importante de divisas al país.



"En juego está la imagen del estado, perder un mercado es muy fácil, recuperarla es muy difícil, por lo tanto se tiene que trabajar este tema y en eso estamos", añadió.



Este viernes, ante el incremento de precios de compra de la carne en los mercados, Santiago Aguilera, secretario ejecutivo de Contracabol, anunció un paro nacional indefinido desde este lunes.



Silva llama al diálogo para evaluar las posibles soluciones ante la problemática en el sector cárnico.