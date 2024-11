"Arcistas" afirman que promulgación de la Ley 075 es inconstitucional

El ala "arcista" del Movimiento Al Socialismo (MAS) salió la noche del martes para afirmar que la promulgación de la Ley 075 que efectuó Andrónico Rodríguez, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa (ALP), es inconstitucional. "No te equivoques", le dijo Omar Yujra, presidente de la Cámara Baja.



"Lamentamos mucho que se esté equivocando de esta manera, te pido no te equivoques al promulgar una ley inconstitucional. Te exhorto hermano Andrónico, no te equivoques", dijo Yujra, en conferencia de prensa.



Rodríguez, aprovechando la ausencia del presidente Luis Arce, promulgó esta tarde la ley que cesa en sus funciones a los magistrados autoprorrogados, hecho que fue celebrado por legisladores de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) quienes recordaron que fueron ellos quienes impulsaron la norma.



Yujra manifestó que todos buscan que se realicen las elecciones judiciales y que se vayan los magistrados, pero para eso hay que garantizar los comicios sin generar vacío de poder y sin priorizar intereses de una sola persona.



La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deysi Choque, afirmó de manera contundente que es inconstitucional el accionar de Rodríguez porque existe un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anuló la sesión en la que se aprobó dicha norma y todos los actuados.



Recordó que en fecha 19 de junio de este año, el TCP emite un auto que señala: "La Sala Plena del TCP en aplicación del artículo 147 del Código Procesal Constitucional evidencia en el trámite del presente recurso directo de nulidad, la existencia de una nulidad procesal por su origen; en consecuencia, resultan nulos de pleno derecho todos los actos legislativos efectuados por la autoridad recurrida, Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con posterioridad a la notificación".



Consideró que conociendo este fallo está demás un debate sobre lo que ocurrió esta jornada, y pidió que no se le mienta al pueblo haciéndole creer algo diferente.