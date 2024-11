Expertos coinciden en que Ley 075, promulgada por Andrónico es inconstitucional y sólo busca beneficiar a Evo

Después de que presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez promulgó la Ley 075 que cesa las funciones de los magistrados 'autoprorrogados', especialistas en el área consideran que la norma es inconstitucional y sólo busca beneficiar a Evo Morales.

Para el abogado constitucionalista César Cabrera, la ley es ilegal porque el 19 de junio el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró nula la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) donde se trató esta ley.

“Por tanto esa ley ya no podía promulgarse, porque se entiende que ha sido anulado por mandato de esa sentencia, consecuentemente no se puede promulgar algo que en términos jurídicos no tiene validez, ahí viene el problema por tanto ha promulgado una ley que es nula”, dijo.

Para Cabrera las acciones de Rodríguez corresponden a una estrategia jurídica y política que busca beneficiar a Evo Morales.

“Este es un episodio más de esa disputa entre Evo Morales y Luis Arce que desde luego saben lo que están haciendo, es una estrategia jurídica política, pero sin resultado favorable para ellos porque han hecho inútilmente todo esto”, afirmó el abogado."En el caso de lo que promulgó Andrónico, la sesión en la que se sancionó y aprobó la normativa fue declarada nula y por tanto, también el producto. No tiene ningún valor", dijo el abogado constitucionalista Carlos Goitia a El Deber.







Según el abogado, "en el plano del discurso político hay una confrontación, que ha hecho que apuesten por las decisiones del TCP Mientras que, en un escenario jurídico, los del TCP son personas con carácter interino, con decisiones cuestionadas, pero no destacadas".

Cabrera señala que de haber sido legal esta norma se declararía desierta las elecciones judiciales, se anularía el auto complementario que le pone candado a Evo Morales y se estarían declarando nulos todos los fallos que han emitido el órgano judicial y el TCP desde enero, lo que llevaría a un caos jurídico. “Si tuviese validez tendría graves consecuencias”, afirmó.

El abogado lamentó que la disputa interna del MAS genere inestabilidad jurídica en el país.

“Es una cadena de hechos que nos colocan en un verdadero estado de inseguridad jurídica a todos los bolivianos. Este juego ha llegado a niveles bajos, están en aplicar estrategias políticas y jurídicas”.