Del Castillo afirma que leyes promulgadas por Rodríguez no tienen validez y anuncia su remisión al TCP

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó la noche de este martes que las leyes promulgadas por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sobre cese de magistrados prorrogados y un crédito externo, no tienen validez jurídica, por lo que serán remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de llegar al Ejecutivo para que vean las acciones por haber sido vulnerados autos constitucionales.



"Andrónico Rodríguez sabe que lo que hizo hoy (promulgación) no tiene ningún tipo de validez jurídica, no causa ningún tipo de efecto en atención a que esa sesión que habría convocado habría nacido muerta", afirmó en alusión al fallo constitucional que anuló la sesión convocada por Rodríguez, donde se aprobaron las leyes ahora promulgadas y cuestionadas.



Precisamente, a través del Auto Constitucional Plurinacional 0041/2024 del 19 de junio de 2024, el TCP declaró nula la sesión que impulsó Rodríguez el 6 de junio, donde los "evistas" y las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) aprobaron el crédito de $us 176 millones para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi en el tramo2B Confital-Bombeo, el proyecto de ley 075 del cese de mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, el decreto presidencial de amnistía e indulto y una resolución para continuar con la preselección de candidatos judiciales.



En una situación similar a la de junio, Rodríguez convocó la tarde de este martes a una conferencia de prensa y declarándose presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa promulgó las dos leyes aprobadas en esa sesión anulada por el control constitucional.



Como en ese entonces, ahora el vicepresidente David Choquehuanca ejerce la presidencia interina ante el viaje del presidente Luis Arce a Brasil.



Del Castillo lamentó que Rodríguez sea "una víctima más de Evo Morales", porque pretende que se cese de sus funciones a los magistrados del TCP para revertir su inhabilitación y postular nuevamente a la presidencia.



Precisamente, con la promulgación de la ley de cese de mandato de magistrados, el senador Rodríguez pretende, advirtió, "dejar sin efecto más de 8.000 sentencias constitucionales en todo el territorio nacional", entre ellas la sentencia 0083/2024-ECA del 1 de noviembre de 2024 que determina que no se puede repostular por más de dos veces de forma continua o discontinua a la Presidencia, Vicepresidente y a cargos en el Legislativo y Judicial, con lo que ratificó la inhabilitación de Morales a una nueva candidatura presidencial en 2025.



"Nos apena que Andrónico Rodríguez se haya prestado el juego de buscar dejar sin efecto más de 8.000 sentencias constitucionales en todo el territorio nacional, generando indefensión para todo el pueblo boliviano, pero con un objetivo nefasto, ¿cuál es ese objetivo nefasto? buscar la habilitación del señor Evo Morales, transgrediendo nuevamente la Constitución Política del Estado", aseguró Del Castillo.



En esa línea interpeló al Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana (CC), por apoyar a Rodríguez en estas acciones con sus legisladores Lissa Claros, Guillermo Seoane y Carlos Alarcón.



El ministro señaló que Rodríguez se equivocó al optar por este camino de buscar la habilitación de Morales, y anticipó que, una vez llegue al Ejecutivo los documentos firmados por el presidente del Senado serán remitidos al TCP para que asuma una postura sobre los autos constitucionales vulnerados.



"Cuando llegue a este trámite lo vamos a enviar donde corresponde, al Tribunal Constitucional, para que se pronuncie en contra de estos autos constitucionales que han sido violados por el señor Andrónico", aseguró.



Argumentó que en ninguna parte la Constitución establece la "suplencia para la figura del vicepresidente dentro del territorio nacional" por lo que "el presidente de la Cámara de Senadores no puede ejercer bajo ninguna forma y bajo ninguna modalidad el cargo de vicepresidente de un país, eso vulnera la Constitución Política del Estado y estos autos constitucionales ya hablaban de usurpación de funciones".