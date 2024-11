Suspenden hasta el 6 de enero el juicio por el caso 'Golpe I' contra Camacho y Pumari

El tribunal del caso denominado "Golpe de Estado I" ha decidido este lunes un cuarto intermedio hasta el 6 de enero de 2025. En este caso los acusados presenciales son Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.



La audiencia de este lunes no se pudo instalar debido a la ausencia de Pumari, quien no fue trasladado desde la cárcel de Cantumarca de Potosí hacia La Paz para esta audiencia. Asimismo, una de las jueces pidió licencia por su estado de gestación.



El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, explicó que no se trasladó a Pumari porque la notificación fue realizada el jueves por la tarde y no hubo tiempo para tramitar la logística respectiva.



En este caso, Camacho y Pumari están acusados de terrorismo, porque en 2019 encabezaron las movilizaciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Existen exjefes policiales y militares implicados, pero los mismos se encuentran declarados en rebeldía, dado que estarían fuera del país.