Expertos urgen cuatro trabajos para evitar más tragedias en Bajo Llojeta

A cuatro días de la mazamorra en Bajo Llojeta, en La Paz, las familias buscan recuperar sus pertenencias y temen un nuevo desastre. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) alertó que aún hay peligro en caso de más lluvias y urgen al menos cuatro trabajos para estabilizar la cuenca.



“El riesgo está latente, se puede ver que la masa de tierra aún no ha cedido totalmente. Con una lluvia, que esperemos no sea de magnitud, podría volver a ocurrir”, declaró el presidente de la SIB, Raúl Daza a Urgente.bo.



El experto recomendó a las familias evacuar, ya que en Llojeta el suelo es arcilloso y no es apto para construcciones. “Se han construido viviendas en los márgenes de lo que seguro era una cuenca y se ha urbanizado, por ahí ha bajado la mazamorra (...) es muy propensa a los deslizamientos, derrumbes y mazamorras”, dijo.



Los Tiempos habló con un experto en temas geológicos, Milton Fernández, quien sostuvo que el tipo de material sobre el cual están construidas las casas y edificios en La Paz constituye un riesgo.



Explicó que el material no es estable y tampoco es duro, está compuesto por rocas jóvenes de reciente formación en la escala de tiempo geológico (Mioceno, Plioceno, Pleistoceno).



“Estas rocas se deshacen con los dedos de la mano y por la lluvia. Este tipo de material litológico predomina en La Paz y es fácilmente visible en la mayoría de las laderas que rodean a la ciudad y a los barrios. Por ejemplo, esto se puede ver claramente en los alrededores de la avenida que va desde el centro de La Paz hacia La Ceja, en el Alto”, advirtió.



Por su parte, la geóloga Solangel Murillo Garzón, experta en Gestión de Riesgos, Geotecnia e Hidrogeología, dijo a Radio Fides que muchos desastres no se pueden evitar. “Somos una cuenta bastante dinámica de alta montaña, con suelos que no están consolidados , erosionable, tenemos diferentes problemas geológicos e hidráulicos que nos hacen esta ciudad tan complicada”, afirmó.



La experta mencionó que hechos como el de Bajo Llojeta “sí se pueden mitigar , actuar y responder. Llojeta es una zona que tiene antecedentes. Toda Llojeta ha sido formado por un deslizamiento y flujo que llega al Choqueyapu desde El Alto. Es un lugar en que por efectos de la erosión, efectos del río, adicionado al movimiento de tierras y demás, puede generar este tipo de problemas”, enfatizó.

SEPA MÁS

Inmobiliaria debe asumir acciones

Kantutani deberá realizar trabajos de reconducción de las aguas superficiales de manera segura y correcta y retirar el material acumulado en el lecho del río.

Evaluación “inmediata”

Tendrá que hacerse una evaluación “inmediata” de las condiciones de funcionamiento de la bóveda construida por la empresa que ocasionó el desvío del curso natural del río.

Trabajos en el talud

Deben realizarse trabajos en el talud deslizado, procurando retirar la carga de manera segura, para evitar otros deslizamientos, considerando que se trata de una cuenca.

Control hidráulico

Se debe empezar a hacer trabajos y obras de control hidráulico en todo el sector afectado y aguas arriba, como parte de un manejo integral de cuencas. Las acciones deben de carácter inmediato por la época de lluvias.