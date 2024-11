Arce asegura que Bolivia necesita producir más, no bloqueos ni marchas

El presidente Luis Arce afirmó este viernes que el país necesita producir más y no marchas ni bloqueos como se alienta desde algunos sectores de la oposición.



"El Gobierno Nacional tiene muy claro lo que tenemos que hacer los bolivianos: No es bloquear ni marchar, lo que tenemos que hacer es producir más", aseguró en un acto en el municipio beniano de Santa Ana de Yacuma, donde entregó un paquete de obras por más de Bs 14,3 millones.



Desde este paraje beniano, conocido como una de las principales regiones ganaderas del país, afirmó que el "Gobierno Nacional está dispuesto a dar todo de sí para que nuestros hermanos, que realmente quieran producir, garantizar y mejorar su calidad de vida, a través de la producción", tengan en el Órgano Ejecutivo a su "mejor aliado".



Como a inicios de año, entre octubre y noviembre, los seguidores de Evo Morales impulsaron un bloqueo de caminos por la candidatura del expresidente y la anulación de denuncias penales, entre ellas por haber mantenido una relación con una menor de edad en Yacuiba, Tarija, el año 2015.



Transportistas, exportadores, importadores, gremiales, comerciantes, agricultores y muchos otros sectores productivos rechazaron esta medida extrema que ocasionó al país perjuicios económicos que superaron los $us 2.000 millones, a pesar de que el mismo Morales argüía que la protesta era para "salvar Bolivia".



Mientras el martes, sectores conservadores de Santa Cruz impulsaron una protesta denominada el "anillazo" por el encarecimiento de los productos de la canasta familiar y el desabastecimiento de combustibles. A la conclusión exigieron adelantar las elecciones.



El Gobierno nacional aplicó un conjunto de medidas para normalizar el precio de los alimentos de la canasta familiar, que experimentaron incremento como consecuencia del bloqueo de 24 días de Morales y sus afines entre octubre y noviembre, y la falta de carburantes.



Para enfrentar esta situación, se fortaleció el control contra el contrabando, se liberó la importación de varios alimentos con arancel cero como el arroz, y de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y terminales.



Durante el acto en Santa Ana de Yacuma, el presidente lamentó que en la Asamblea Legislativa no se aprueben los créditos por más de $us 1.000 millones contratados.



Dijo que uno de los créditos financiará la construcción de tinglados, como los estudiantes del lugar le solicitaban.



"Hemos presentado hace más seis meses un proyecto de financiamiento para construir (tinglados), porque a nosotros ya nos faltan los recursos, hermanos, para cumplir todas las necesidades que tienen. Y está el proyecto ahí durmiendo meses en la Asamblea Legislativa, porque nuestros legisladores, lamentablemente, se olvidaron que vinieran del voto de ustedes, del pueblo", cuestionó.