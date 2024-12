Evo dice que si pierde la batalla por el MAS, participará en las elecciones con sigla prestada o regalada

El expresidente Evo Morales dijo que si pierde la batalla por la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), participará en las elecciones de 2025 con sigla prestada o regalada.

Remarcó que el tema de la sigla no es un problema, sino es una situación que refuerza la convicción por el “instrumento político”.

“Ya he consultado telefónicamente, mañana se consolidará. Nosotros vamos a participar en las elecciones nacionales con el MAS-IPSP si ganamos esta batalla jurídica, si reconocen las normas; y si no, igual será con sigla prestada, será regalada, eso no es problema. El tema sigla no es problema”, aseguró Morales en su programa dominical en RKC.

Morales se refiere al MAS luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acatará una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que reconoce a la directiva del partido político MAS de Grover García, quien fue en el congreso realizado en mayo en la ciudad de El Alto. De ese modo, desconoció a la directiva del MAS, elegida en el congreso efectuado en Lauca Ñ, Cochabamba.