Marco sancionatorio para las judiciales: TSE define multas de entre 125 y 1.250 bolivianos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha establecido un marco sancionatorio para las elecciones judiciales del próximo 15 de diciembre de 2024, a través de la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024.



De acuerdo con la normativa, las multas, que oscilan deBs 125 a Bs 1.250, buscan garantizar el cumplimiento de responsabilidades por parte de los ciudadanos y las autoridades involucradas en el proceso.

1. Jurados Electorales:

-Bs 125: Por no asistir a las juntas de jurados.



-Bs 1.250: Por negarse a firmar el acta electoral, no consignar los resultados o no registrar observaciones.

2. Notarios Electorales:

-Bs 1.250: Por incumplir con la organización, capacitación o apoyo a los jurados y mesas de sufragio, o por no capacitar a los jurados designados de manera emergente el día de la votación.

3. Ciudadanos:

-Bs 500: Por no votar o no presentar el certificado de sufragio dentro de los 90 días posteriores a las elecciones.

Blindaje del proceso

El miércoles, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la realización de elecciones parciales mediante la Sentencia 0777/2024. En este fallo, los magistrados de la Sala Cuarta, Gonzalo Hurtado e Yván Espada, resolvieron denegar la tutela otorgada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto al dirigente campesino Esteban Alavi, quien había buscado frenar el proceso.



De acuerdo con la sentencia 0777/2024, el TCP no solo confirma la realización de elecciones parciales para el 15 de diciembre, tal como se estableció en el fallo 0770/2024 del 4 de noviembre, sino que advierte que cualquier resolución contraria por parte de jueces o tribunales será remitida al Ministerio Público.



El fallo del TCP responde a las irregularidades en la convocatoria inicial. El 7 de noviembre, el TCP declaró desierta la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, y del Tribunal Constitucional Plurinacional en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Proceso ajustado

Más de 7,3 millones de ciudadanos están habilitados para participar. Sin embargo, las elecciones tendrán un alcance parcial en varios departamentos:



- En Beni y Pando, solo se votará para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.



- En Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, las elecciones incluirán el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia.



- En La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, las elecciones serán completas, con la elección de autoridades al Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional.



Esta será la tercera elección judicial en la historia de Bolivia, marcada por resoluciones judiciales.

Inhabilitados

El Órgano Electoral Plurinacional dispuso ayer la inhabilitación de cuatro candidatos en Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.