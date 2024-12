Del Castillo dice que la Policía cumplirá con aprehensión de Evo

La Policía Boliviana cumplirá con su rol operativo y ejecutará la orden de aprehensión fiscal contra el expresidente Evo Morales, investigado por el delito de trata y tráfico de personas agravado, informó ayer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Sin embargo, el comandante departamental de Cochabamba, Edson Claure, afirmó ayer que no ha recibido notificación alguna sobre la orden de aprehensión contra Morales.

Morales fue denunciado por haber mantenido una relación con una menor de 15 años en 2015 en Yacuiba y haber concebido un hijo.

La fiscalía departamental de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Morales el 16 de octubre, pero se hizo pública el 16 de diciembre. En la imputación se pide seis meses de prisión preventiva.

“Trofeo”

En tanto, el expresidente Evo Morales denunció ayer ser víctima de una “brutal guerra jurídica (lawfare)” ejecutada por el Gobierno de Luis Arce, con el objetivo de entregarlo como “trofeo de guerra” a Estados Unidos, señaló el expresidente en su red social X.

“Se inventan delitos contra mí, no se respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, me condenan y me fusilan legalmente, políticamente y mediáticamente”, escribió el expresidente en su defensa.

Festejos

Hoy, las dos alas del Movimiento Al Socialismo alistan, por separado, masivas concentraciones para celebrar el Día de la Revolución Democrática y Cultural.

Mientras que los “arcistas” prevén refundar el instrumento, los “evistas” buscan proteger a su líder Evo Morales.

El ala “evista” del MAS se concentrará en el estadio Hugo Chávez, en Chimoré.

En tanto, los arcistas se reunirán en la ciudad de La Paz.