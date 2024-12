Arce sobre las denuncias de estupro contra Evo: “Era un secreto a voces”

El presidente Luis Arce reconoció que las acusaciones contra Evo Morales sobre las denuncias de estupro eran "un secreto a voces".

“Uno vaya a saber por qué se calló, porque era un secreto a voces. Todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí. Quien escarbó ese tema también fue el gobierno de Jeanine Áñez y en cualquier momento podía salir (...) En su momento, el ex ministro de Justicia de Añez hizo una investigación sobre este tema”, comentó cuando en una entrevista al medio de comunicación mexicano, La Jornada.

–La Jornada (LJ): ¿Por qué no se hizo algo al respecto?

- Luis Arce (LA): Vaya uno a saber en el gobierno de Evo, pero, en nuestra administración, no vamos a permitir ese tipo de aspectos éticos y morales que dañan, no solamente a un instrumento político como el nuestro, sino a la sociedad.

El presidente asegura que hay un desgaste tremendo del compañero Evo Morales en el propio Chapare, porque ha optado por métodos incluso fascistas de sometimiento a muchos correligionarios: si no cumplen con el pago de las multas, empiezan a quitarles su cato de coca (superficie permitida para su cultivo) o quieren quitarles su propiedad, su tierrita que tienen en el trópico, lo que significa un abuso.

Arce cuestiona el origen del dinero con el cual Morales financia sus movilizaciones. “Dos bloqueos de caminos, uno por 16 días, otro por 24 días; discúlpeme, eso es mucha plata (…) y lo decimos con claridad, con gente pagada en los dos casos, es mucha plata”.

- LJ: ¿De dónde viene ese dinero?

– LA: Esa es la gran pregunta. Los compañeros de las organizaciones han denunciado que la cuenta del MAS tuvo un descenso muy grande, pero yo le digo: esas movilizaciones no cuestan toda esa disminución, hay algo más.

- LJ: ¿A qué se refiere con ‘algo más’?, ¿de dónde puede provenir el dinero?

–LA: Algún financiamiento que nosotros desconocemos. Pero está claro, haga usted números: toda la gente que estaba en los bloqueos, ahora multiplique por 300 bolivianos (…) al final tuvieron que decir que les estaban pagando 300 bolivianos cuando nosotros sabemos que es más lo que les pagan por día a la gente que marcha y que está en los bloqueos; además, había armamento, tenían dinamita, explosivos, no es barato ese tipo de artefactos, y no son característicos de una batalla que hacen las organizaciones sociales (...) eso no es de gente que simplemente se dedica a la producción de hoja de coca.

Ruptura del MAS

Por otro lado, Arce culpó a Morales de la ruptura del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Yo creo que él es el gran culpable de esto, y nosotros se lo dijimos. Y no solamente nosotros. Fueron compañeros de otros países que le alertaron de esta estrategia que tenía el imperialismo y la derecha para nosotros. Morales fue el mejor instrumento no sólo de la derecha boliviana sino del imperialismo, para fraccionar al Movimiento al Socialismo”, dijo.

De acuerdo con el presidente, la razón que impulsó a Morales a quebrar la unidad del MAS-IPSP fue su aspiración por una nueva candidatura a la presidencia a pesar de sus impedimentos legales y las lecciones no aprendidas de la ruptura del orden constitucional de 2019.

“No teníamos ni un año de gobierno y (Evo Morales) ya nos criticaba y decía que la gente se estaba cansando del gobierno de Lucho, lo que revelaba claramente desde muy temprana etapa su idea y su convicción de repostularse; aún, sabiendo que lo que ocasiona el golpe de Estado de 2019 es justamente su repostulación, porque le dimos a la derecha el mejor argumento para atacarnos y dar el golpe de estado, que era la violación de la Constitución que solamente autoriza que haya una sola reelección”, argumentó Arce.