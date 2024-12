Escaños, PGE y créditos son las leyes que la ALP debería priorizar en enero

Las leyes del Presupuesto General del Estado (PGE), de distribución de escaños y de contratos para créditos internacionales son las tres normativas prioritarias que los asambleístas deben tratar inmediatamente retornen de su receso de fin de año el 2 de enero, según asambleístas y vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

PGE

La ley del PGE fue postergada en su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en varias ocasiones, hasta que se dictó el receso el 18 de diciembre y la norma no fue tratada.



El diputado Zacarías Laura (MAS) instó a sus colegas a que en 2025 se comprometan a aprobar los proyectos de ley pendientes, entre ellos, el del PGE.



Laura recordó que, según la Constitución Política del Estado (CPE), el Ejecutivo tiene la potestad de aprobar por decreto supremo el PGE si no lo hace el Legislativo, para que entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2025.

Créditos

En tanto, los diputados del MAS José Luis Flores y Rosario García pidieron a la oposición y al evismo buscar consenso en las primeras sesiones de 2025, para aprobar las leyes pendientes sobre contratos de créditos.



García consideró que se debe priorizar los proyectos de inversión, para beneficiar a los sectores más necesitados de la población



El presidente Luis Arce también pidió en varias ocasiones que se traten y aprueben las leyes de créditos (que suman aproximadamente 1.300 millones de dólares) que no logran consenso por el rechazo de la oposición y el evismo.

Escaños

El vocal Tahuichi Quispe advirtió que, en caso de no aprobarse la ley de escaños con los datos del Censo de 2024 hasta el 15 de enero, el TSE procederá elaborar la repartición de diputados con datos del Censo 2012.



“La distribución de los 130 escaños deriva del Censo de 2024 y producto de ello Santa Cruz gana un diputado y Chuquisaca pierde otro. Y para que aquello tenga vigencia tiene que aprobarse la ley de escaños en la ALP”, explicó Tahuichi.



Sin esa normativa, el TSE no puede implementar la nueva distribución de escaños, “no nos culpen al TSE de que no se haya cumplido es parte que señala la CPE”, dijo Tahuichi a Los Tiempos.

Tahuichi pide ley para blindar al TSE

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe incluye también otra norma como prioridad y pide a Asamblea aprobar una ley que incluya al Órgano Electoral en la Ley 044 (de Juicio de Responsabilidades a Altas Autoridades del Estado) para blindar las elecciones generales de agosto de 2025.



“No queremos ser funcionales a nadie y nos están arrinconando”, lamentó Tahuichi. “Si estamos blindados con una ley, el Tribunal Constitucional no podría hacer lo que está haciendo con sus fallos”, dijo el vocal.