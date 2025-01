Lluvias provocan crecida de los ríos Achumani e Irpavi en La Paz

Inundaciones. El desborde de ríos afectó casi toda la provincia Inquisivi, en La Paz. En Tupiza una torrentera casi se lleva a un niño y en Santa Cruz las lluvias retrasan la última etapa de la... Ver más Riadas destruyen viviendas en Quime y afectan cultivos y vías en tres regiones

Participación. Los analistas prevén que el escenario electoral no cambiará hasta agosto porque los partidos prefieren dar lugar a líderes con experiencia. Ven que se margina a dos sectores... Ver más Varones y mayores de 60 van a la pugna preelectoral; faltan mujeres y jóvenes

Economía. El Gobiernos eñaló que la disposición no entrará en vigencia mientras no se apreuebe el reglamento. Ver más Artículo cuestionado del PGE no afectará a gremiales