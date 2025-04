Zúñiga es aislado por usar celular en la cárcel y destituyen al director de Régimen Penitenciario de Cochabamba

El Director de Régimen Penitenciario de Cochabamba será destituido por el ingreso indebido de celulares a la cárcel de El Abra. En tanto, el exgeneral del ejército Juan José Zúñiga, investigado por la 'asonada golpista' del 26 de junio de 2024, será aislado por usar un teléfono móvil en la cárcel.

"Hoy (jueves) se ha dado la instrucción que se destituya al Director de Régimen Penitenciario en Cochabamba (...). Significa que no está haciendo un buen control, está permitiendo que las personas privadas de libertad hagan lo que quieran en El Abra", informó este jueves el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

El teléfono celular es considerado un artefacto prohibido en las cárceles del país. Sin embargo, el pasado 16 de abril Zúñiga brindó una entrevista por Zoom a un medio digital argentino, desde una celda del penal de máxima seguridad de El Abra.

"El señor Zúñiga va a tener las sanciones como cualquier persona privada de libertad. Ellos no están en una plaza, ellos no están en una heladería, están en un centro de rehabilitación y no pueden tener acceso a teléfonos; por tanto, va a tener una sanción ejemplar al igual que otras personas (...). Se le están cortando las visitas, si no me equivoco, por un lapso de 20 días que es lo que determinan las normas internas", precisó Del Castillo.

Desde la cárcel, el exgeneral dijo al medio argentino Data Urgente, del canal ExtraTV, que lo ocurrido el 26 de junio fue "ordenado" por el presidente del Estado, Luis Arce, y afirmó desconocer a los miembros del presunto gabinete que se posesionaría en caso de concretarse el Golpe de Estado.

Empero, el ministro de Justicia, César Siles, afirmó que las declaraciones de Zúñiga "no tienen ninguna validez legal" y, por el contrario, muestran contradicciones con declaraciones ante la Fiscal,

"Las declaraciones prestadas por el señor Zúñiga ante un medio de comunicación desde la cárcel no tienen ninguna validez legal. Recordar a todos ustedes que el señor Zúñiga ya prestó su declaración primero en etapa preliminar de investigación, luego pidió ampliaciones en etapa preparatoria de investigación y recientemente nos hemos informado que también ha solicitado una declaración ampliatoria", explicó.