Candidatos Loza y Flores hablan de polos productivos, turismo y autonomía

RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 08/03/2026 a las 10h56
El escenario político rumbo a las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba presenta distintas visiones sobre el rol que debe cumplir la Gobernación en el desarrollo regional. 

Entre los candidatos que buscan dirigir esta institución se encuentran Juan Roberth Flores Encinas, postulado por el partido Libre, y Leonardo Loza, candidato por la alianza Unidos por los Pueblos. Ambos participaron en el foro organizado por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), donde se debatieron propuestas para el desarrollo departamental, destacando la necesidad de impulsar alianzas público-privadas y consolidar polos de desarrollo productivo como motores de crecimiento económico.

En diálogo con Los Tiempos, uno de los temas centrales que se tocó fue la aplicación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Desde Libre, Flores plantea que la Gobernación debe recuperar su capacidad de gestión y planificación estratégica para impulsar proyectos productivos que generen ingresos para el departamento. 

Su enfoque busca convertir a la Gobernación de Cochabamba en una institución capaz de atraer inversión, promover emprendimientos y fortalecer la economía regional, además de impulsar proyectos que articulen al sector público con el privado y generen nuevas oportunidades de empleo.

Por su parte, Loza plantea fortalecer la presencia del Estado departamental en las regiones, con énfasis en el apoyo a los sectores productivos y campesinos. Loza también se refirió al trópico y cuestionó los estigmas que, según él, pesan sobre la región. Señaló que no entiende por qué se considera al trópico una “zona roja” y afirmó que muchas veces a sus habitantes se los tilda de narcotraficantes o bloqueadores. 

También indicó que en ocasiones consulta decisiones con Evo Morales, aunque aclaró que, en última instancia, quien decide será él.

Uno de los puntos coincidentes es la necesidad de impulsar polos de desarrollo que dinamicen la economía. En este contexto, el Parque Industrial Santiváñez es considerado un proyecto estratégico para atraer empresas, promover la industrialización y generar empleo, fortaleciendo además la capacidad productiva del departamento.

El turismo también es un tema que consideran ambos candidatos. El departamento posee diversidad natural, cultural y gastronómica que puede convertirse en motor económico mediante promoción e infraestructura. En este marco, el trópico de Cochabamba se presenta como una región con potencial para el turismo ecológico, comunitario y productivo.

En el plano nacional, también hablaron sobre la propuesta del “50/50” planteada por el presidente Paz, que impulsa una distribución más equitativa de recursos entre el nivel central y las regiones para fortalecer la capacidad financiera de las gobernaciones y permitir mayor inversión regional y desarrollo departamental.

“No existe una Gobernación presente en varios temas” 

Juan Flores hizo un diagnóstico crítico sobre la actual gestión departamental. “No existe una Gobernación presente, está ausente”, afirmó, subrayando la desconexión de la institución con la ciudadanía. 

Según Flores, muchos jóvenes de entre 25 y 28 años desconocen quién es el actual gobernador, quién fue el anterior e, incluso, para qué sirve la Gobernación.

El candidato enfatizó que su principal objetivo es enfrentar la crisis de desempleo y la situación económica del departamento. 

Reconoció que la Gobernación tiene competencias específicas, pero criticó la falta de acción frente a problemas urgentes como la seguridad ciudadana y la reactivación económica. “El cuento de siempre es que no hay presupuesto y que no es nuestra competencia, pero la realidad es que la Gobernación mira a un costado mientras se agravan estos problemas”, señaló.

Flores también puso el foco en los jóvenes y profesionales del departamento: “Nuestra juventud y nuestros profesionales no tienen oportunidades, tienen que dedicarse a otros negocios. 

Muchos deben irse al extranjero para buscar una mejor vida. ¿Dónde están nuestros recursos humanos y la formación que estamos dando?”, cuestionó. El candidato propone que la Gobernación recupere su rol activo como motor de empleo y desarrollo productivo, apoyando a los jóvenes y fortaleciendo la economía local.

“Queremos disculparnos con nuestra Cochabamba”

Leonardo Loza ofreció un mensaje de apertura y autocrítica hacia la población. “Al margen de nuestra posición política, programática, el color racial o facial que tengamos, somos seres humanos y podemos equivocarnos, podemos cometer errores, y es de caballeros disculparse con nuestro departamento de Cochabamba”, afirmó. Loza aseguró estar dispuesto a reconocer aciertos y errores: “Si en algún momento nos hemos equivocado con Cochabamba, o hemos acertado y eso afectó a algún lado, evidentemente soy humano. Pido disculpas a Cochabamba”, refiriéndose a los cercos y bloqueos a Cochabamba de parte  del Movimiento al Socialismo.

Respecto a la situación del trópico, Loza se refirió a las percepciones negativas que rodean la región. Indicó que “no sé si es una zona roja, puedo equivocarme. Pero no es como nos pintan, no es como nos consideran. Somos productores de coca, es cierto, pero hay una estigmatización al trópico que debemos superar”. El candidato destacó que esta mala percepción ha llevado a que se tache a la región de narcotraficante, cocalera o bloqueadora, mientras que, según él, el trópico tiene potencial productivo y económico. “Si cambiamos esta mirada negativa del Chapare, se puede convertir en un gran polo de desarrollo, a nivel local y nacional”, concluyó Loza, enfatizando la importancia de reconocer los errores, disculparse y proyectar oportunidades de crecimiento para toda la región.

