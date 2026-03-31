Filme “La hija cóndor” sigue cosechando galardones

La cosecha no se detiene. El filme “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico suma hasta la fecha 14 galardones en el contexto internacional, tras los obtenidos el fin de semana pasado en Italia, Francia y Bélgica.

Ese palmarés le permite situarse entre los consagrados del cine boliviano, junto a “La nación clandestina”, de Jorge Sanjinés; “El gran movimiento, Kiro Russo; Utama, de Alejandro Loayza, películas que marcaron época en la producción nacional.

Los últimos tres galardones que conquistó el filme producido por Bolivia, Perú y Uruguay emergieron del festival Kinolatino 2026 (Bruselas, Bélgica), obteniendo el premio a la Mejor Película. La segunda estatuilla se llama Inspiring Sociaaal Award y se materializó en el 35° Festiva Cinema Africano, Asia e América Latina (Fescaaal), con sede en Milán, Italia.

Mientras que la tercera llegó en el 38es Rencontres de Toulouse – Cinélatino (Toulouse, Francia).

Cabe recordar que el filme se estrenará en el país el jueves 7 de mayo.

“Con la película nos va bien, ya que en todas partes la reciben con expectativa y está siendo bien conocida, porque donde vamos las salas está cada vez más llenas”, comentó Olmos desde Grenoble, Francia, en donde esperar conquistar otro título en el Festival de Cine Iberoamericano Ojoloco.