COB y campesinos ponen condiciones para asistir a mesa de diálogo de Lara

Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, no asistieron ayer a la segunda jornada de la mesa de diálogo convocada por la Vicepresidencia del Estado. Los primeros condicionaron su asistencia a que quede sin efecto la orden de aprehensión en contra del Ejecutivo, Mario Argollo, y los segundos a que sus bases decidan su participación.

El encuentro se realizó en el seminario San Jerónimo (La Paz) y participaron representantes de organizaciones sociales, autoridades de gobierno, miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y legisladores.

Asistieron el vicepresidente Edmand Lara, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo, representantes de la Iglesia católica, el defensor del Pueblo Pedro Callisaya, la presidenta de la Apdhb Amparo Carvajal y la representante de derechos humanos de El Alto Virginia Ugarte, entre otros personas.

Garantías

Sobre la condición planteada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que exige suspender la orden de aprehensión contra Argollo para que el dirigente asista, Lupo aseguró que el gobierno ofreció garantías durante el encuentro.

“Yo no puedo hablar por otro poder del Estado, no puedo llamar a jueces ni fiscales, pero hemos dado la garantía de que él viniendo a dialogar acá no se va a tomar ningún tipo de acción durante el diálogo”.

El senador de Libre, José Sánchez, afirmó que se hará una última invitación para hoy, asegurando que el Órgano Ejecutivo, el Legislativo y las instituciones están comprometidos y, por lo tanto, se harán todos los esfuerzos para la presencia de todos.

El senador de Libre, José Manuel Ormachea, sostuvo que este jueves hubo un avance positivo y reveló que en el encuentro se pidió un paso humanitario y que se desista de aprehender a Argollo.

Cabildo

En tanto, los dirigentes de la Tupac Katari aseguraron que para decidir si ese sector asiste a alguna mesa de diálogo se debe consultar en un cabildo con sus bases.

“Hemos sugerido proponer a nuestros ejecutivosde la COB, Csutcb, gremiales, transportistas, a que se convoque a un gran cabildo nacional donde todos los dirigentes sean partícipes y se consulte a las bases si se irá al diálogo”, resaltó David Mamani.

Mamani sostuvo que hace semanas atrás el Gobierno los ha estado invitando a una mesa de diálogo, pero con un discurso político demagógico. “Ya no tiene autoridad ni prestigio para convocar”, indicó.

La COB y los Túpac Katari son los principales sectores movilizados que hace más de tres semanas realizan marchas y bloqueos que afectan principalmente al departamento de La Paz.