Shakira vuelve a hablar de Gerard Piqué y sorprende con sus declaraciones

Después de varios meses manteniéndose enfocada en su música y gira internacional, Shakira volvió a referirse públicamente a Gerard Piqué y generó revuelo en redes sociales. La cantante colombiana aseguró en una reciente entrevista que, pese a todo lo vivido tras su separación, siempre sentirá gratitud hacia el exfutbolista por ser el padre de sus hijos, Milan y Sasha.

La artista confesó que las experiencias difíciles que atravesó en los últimos años la ayudaron a fortalecerse emocionalmente y también inspiraron parte de sus canciones más exitosas. Sus declaraciones sorprendieron a muchos seguidores, ya que durante bastante tiempo sus temas musicales estuvieron cargados de indirectas hacia Piqué y la polémica ruptura que protagonizaron.

Además, el nombre de la cantante volvió a ser tendencia por el videoclip de “Dai Dai”, su colaboración junto a Burna Boy para el Mundial 2026. En redes sociales, varios usuarios interpretaron algunas escenas del video como posibles referencias al exjugador español y a momentos relacionados con la selección de España.

Aunque Shakira había mencionado anteriormente que “Última” sería la última canción inspirada en su relación pasada, cada nueva aparición pública o estreno musical sigue generando teorías y comentarios entre sus fanáticos.