Pérdidas económicas superan los Bs 85 millones/día por los bloqueos en Cochabamba

La FEPC reportó que la afectación económica acumulada por los bloqueos asciende a Bs 1.597,7 millones por 543 conflictos y protestas sociales, 32 días efectivos de bloqueo, una pérdida diaria estimada de Bs 85,4 millones y 41 puntos regionales de interrupción vial,

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) planteó consolidar el Consejo Económico y Social Departamental, propuesto por el Gobierno Central, con participación del gobierno departamental, sector privado, transporte, productores y organizaciones sociales, orientado a solucionar los conflictos sociales.

De acuerdo con el Reporte Técnico de Afectación Económica por Bloqueos en Cochabamba, elaborado por la Unidad de Análisis Económico (UAE) y el Observatorio Económico Empresarial (OEE) de la FEPC, la conflictividad vial pasó de una perturbación operativa a un choque económico de alcance sistémico, con impacto directo sobre producción, transporte, comercio, servicios, liquidez empresarial, abastecimiento, precios, empleo y recaudación.

La magnitud del impacto responde al rol logístico de Cochabamba como eje de articulación entre oriente, occidente y sur del país. Cada interrupción en rutas estratégicas activa un canal de transmisión económica hacia cadenas de suministro, mercados mayoristas, distribución urbana, transporte de pasajeros, comercio interdepartamental, costos de reposición e ingresos familiares.

El monitoreo técnico de las últimas 24 y 48 horas confirma un agravamiento operativo. Al 28 de mayo, el reporte identifica 41 puntos de bloqueo en carreteras, rutas departamentales y vías secundarias, frente a 25 puntos reportados un día antes y 18 puntos dos días antes. A escala nacional, se registran 172 puntos de bloqueo, con afectación en seis departamentos, lo que incrementa la presión sobre la conectividad interregional y el abastecimiento de bienes esenciales.

La FEPC manifestó que el bloqueo restringe la llegada física de alimentos, combustibles, medicamentos, insumos industriales, repuestos, envases, bienes de consumo y productos terminados. Esta restricción reduce la disponibilidad de productos en mercados de destino, genera acumulación en zonas productoras y afecta con mayor intensidad a perecederos, alimentos frescos, agroindustria, comercio mayorista y canales minoristas de alta rotación.

También incrementa los costos de distribución.