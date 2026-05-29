Pérdidas económicas superan los Bs 85 millones/día por los bloqueos en Cochabamba

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 29/05/2026 a las 8h19
ESCUCHA LA NOTICIA

La FEPC reportó que la afectación económica acumulada por los bloqueos asciende a Bs 1.597,7 millones por 543 conflictos y protestas sociales, 32 días efectivos de bloqueo, una pérdida diaria estimada de Bs 85,4 millones y 41 puntos regionales de interrupción vial,

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) planteó consolidar el Consejo Económico y Social Departamental, propuesto por el Gobierno Central, con participación del gobierno departamental, sector privado, transporte, productores y organizaciones sociales, orientado a solucionar los conflictos sociales.

De acuerdo con el Reporte Técnico de Afectación Económica por Bloqueos en Cochabamba, elaborado por la Unidad de Análisis Económico (UAE) y el Observatorio Económico Empresarial (OEE) de la FEPC, la conflictividad vial pasó de una perturbación operativa a un choque económico de alcance sistémico, con impacto directo sobre producción, transporte, comercio, servicios, liquidez empresarial, abastecimiento, precios, empleo y recaudación.

La magnitud del impacto responde al rol logístico de Cochabamba como eje de articulación entre oriente, occidente y sur del país. Cada interrupción en rutas estratégicas activa un canal de transmisión económica hacia cadenas de suministro, mercados mayoristas, distribución urbana, transporte de pasajeros, comercio interdepartamental, costos de reposición e ingresos familiares.

El monitoreo técnico de las últimas 24 y 48 horas confirma un agravamiento operativo. Al 28 de mayo, el reporte identifica 41 puntos de bloqueo en carreteras, rutas departamentales y vías secundarias, frente a 25 puntos reportados un día antes y 18 puntos dos días antes. A escala nacional, se registran 172 puntos de bloqueo, con afectación en seis departamentos, lo que incrementa la presión sobre la conectividad interregional y el abastecimiento de bienes esenciales.

La FEPC manifestó que el bloqueo restringe la llegada física de alimentos, combustibles, medicamentos, insumos industriales, repuestos, envases, bienes de consumo y productos terminados. Esta restricción reduce la disponibilidad de productos en mercados de destino, genera acumulación en zonas productoras y afecta con mayor intensidad a perecederos, alimentos frescos, agroindustria, comercio mayorista y canales minoristas de alta rotación.

También incrementa los costos de distribución.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán niega que se haya cerrado un preacuerdo con Estados Unidos
2
En Cochabamba murieron más de 100 mil pollos por bloqueos
3
A 29 días del bloqueo empeora la crisis en La Paz y otros cinco departamentos
4
En Cochabamba murieron más de 100 mil pollos por bloqueos
5
COB y campesinos ponen condiciones para asistir a mesa de diálogo de Lara

Lo más compartido

1
Hamás confirma que Israel mató a su nuevo líder militar en Gaza
2
Sebastián Putz avanza a la semifinal de MasterChef y Pablo Fernández reacciona: “Es un crack y se lo merece”
3
Tras apagón del miércoles, cocaleros intensifican bloqueos en el trópico
4
EMBOL Coca-Cola reafirma su liderazgo en Bolivia desde ek ranking Merco
5
Casi un mes de movilizaciones dejan 7 muertos, 23 heridos y 321 detenidos

Más en Cochabamba

29/05/2026
El “Día del Peatón y el Ciclista”, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia distribuirá 10.000 manillas
Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) informó que distribuirá 10.000 manillas en la jornada del “Día del Peatón y el ciclista”, con la...
Ver más
29/05/2026
En Cochabamba murieron más de 100 mil pollos por bloqueos
En el municipio de Pocona más de 100 mil pollos murieron porque no pueden salir de las granjas al matadero debido a los bloqueos contundentes en la zona.
Ver más
Los pacientes oncológicos de Cochabamba y sus familiares denunciaron que muchos están suspendiendo sus tratamientos contra el cáncer por la escasez de medicamentos y las dificultades para acceder a...
Ver más
29/05/2026
Por bloqueos, faltan medicamentos para el cáncer y pacientes dejan el tratamiento
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, brindó este jueves una conferencia de prensa donde se refirió a la coyuntura nacional, reiteró su propuesta de 13 puntos para enfrentar la crisis del país...
Ver más
28/05/2026
Loza insiste en el diálogo nacional y pide esclarecer apagón en el trópico
Cinco de siete municipios que son parte del eje metropolitano en Cochabamba definieron suspender el Día del Peatón y el Ciclista previsto para este domingo 31 de mayo por la situación que atraviesa...
Ver más
28/05/2026
Cinco municipios en Cochabamba suspenden el Día del Peatón; Cercado y Sacaba confirman
A 10 días del inicio de los bloqueos de carretera en Cochabamba, la afectación estimada por la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) es de Bs 70 millones por las consecuencias en...
Ver más
28/05/2026
Pérdidas por 10 días de bloqueo en Cochabamba superan los Bs 70 millones, según la FEPC
En Portada
29/05/2026 País
Argollo reaparece y afirma que acudirá al diálogo si lo aprueban las bases
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció este viernes a través de un video y afirmó que serán las bases...
vista
29/05/2026 País
Orden de aprehensión contra Argollo sigue vigente, confirma fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este viernes que la orden de aprehensión emitida contra Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central...
vista
29/05/2026 Cochabamba
En Cochabamba murieron más de 100 mil pollos por bloqueos
En el municipio de Pocona más de 100 mil pollos murieron porque no pueden salir de las granjas al matadero debido a los bloqueos contundentes en la zona.
vista
29/05/2026 País
Paraguay apoya con más de 7 toneladas de alimentos no perecederos a Bolivia
Con más de siete toneladas de alimentos no perecederos, Paraguay se sumó este viernes a otros tres países que brindan apoyo a Bolivia para asistir a las...
vista
29/05/2026 País
Ratifican condena contra exlíderes jesuitas por encubrimiento de abusos sexuales de "Pica"
En un fallo sin precedentes a nivel global, que marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad eclesiástica, la Sala Penal Tercera del Tribunal...
vista
29/05/2026 Mundo
EE. UU. designa al PCC y al Comando Vermelho como terroristas globales
Estados Unidos designó al Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil, como...
vista
Actualidad
Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) informó que distribuirá 10.000 manillas en la jornada del “...
Ver más
29/05/2026 Cochabamba
El “Día del Peatón y el Ciclista”, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia distribuirá 10.000 manillas
El Foro de Cooperación Económica y Comercial "Bolivia:Hacia el Mundo con China" se celebró el 28 de mayo con éxito en...
Ver más
29/05/2026 Economía
Foro de Cooperación Económica y Comercial “Bolivia: Hacia el Mundo con China”se celebró con éxito en Tarija
Embol Coca-Cola fue reconocida en Merco Empresas 2025 como una de las compañías con mejor reputación de Bolivia,...
Ver más
29/05/2026 Economía
EMBOL Coca-Cola reafirma su liderazgo en Bolivia desde ek ranking Merco
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció este viernes a través de un...
Ver más
29/05/2026 País
Argollo reaparece y afirma que acudirá al diálogo si lo aprueban las bases
Deportes
El delantero del Inter Miami, Lionel Messi, fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores de la selección...
Ver más
29/05/2026 Fútbol
Messi es convocado oficialmente para su sexto Mundial con Argentina
Hoy en el estadio atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el distrito de San Luis, en Lima, Perú,...
Ver más
29/05/2026 Multideportivo
Castro, Parra, Ninavia y Aguilar buscan medallas en Iberoamericano de atletismo
La Selección Nacional de fútbol ayer comenzó a trabajar en Santa Cruz de la Sierra, donde los jugadores quienes se...
Ver más
29/05/2026 Fútbol
Selección boliviana jugará dos partidos amistosos en Estados Unidos antes del Mundial 2026
Bolivia participará con 17 atletas en el Campeonato Panamericano de Karate Senior, U21 y Parakarate que se desarrollará...
Ver más
28/05/2026 Multideportivo
Bolivia acude con 17 atletas al Panamericano de Karate en Brasil
Tendencias
Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola...
Ver más
25/05/2026 Medio Ambiente
Un estudio con 4.600 fotos revela hábitos del perro fantasma en Bolivia
Doble Click
El segundo concierto de la temporada del Ensamble Khuska, de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se lleva a cabo...
Ver más
28/05/2026 Cultura
Ensamble Khuska interpreta “Cuecas bolivianas”
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz (FIL Santa Cruz), que se pone en marcha hoy y se extiende hasta el 7 de...
Ver más
27/05/2026 Cultura
Encuentro de Literatura Latinoamericana engalana la FIL Santa Cruz 2026
El saxofonista tenor Sonny Rollins, más conocido como "el coloso del saxofón", ha fallecido este lunes a los 95 años de...
Ver más
26/05/2026 Música
Muere a los 95 años el músico Sonny Rollins, conocido como el "coloso del saxofón"
El destacado guitarrista nacional Piraí Vaca asegura que llega a Cochabamba con una presentación poderosa y cargada de...
Ver más
26/05/2026 Música
Piraí Vaca llega a Cochabamba “Inspiraísimo”