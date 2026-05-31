Colombia: De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta, según datos preliminares

El candidato de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primer ronda celebrada este domingo.

Con el 89,48 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.132.317 votos (43,77%) y Cepeda, 8.570.667 (41,08%) números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos.

Cepeda es de izquierda y de la Espriella derecha.