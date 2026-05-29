El “Día del Peatón y el Ciclista”, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia distribuirá 10.000 manillas

Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) informó que distribuirá 10.000 manillas en la jornada del “Día del Peatón y el ciclista”, con la finalidad de resguardar la seguridad de las niñas y niños, según una nota prensa.

La jefa de la DNA, María René Morales informó que se dispondrán de brigadas móviles para la distribución de las manillas llegando a abarcar las zonas con mayor concurrencia y además se contarán con dos puntos estratégicos: la plaza Colón y la zona de la FEXCO.

“Las manillas que se entregarán son más amigables, lo que le hace atractivo para los menores. La información que contiene es muy importante, ya que se encuentran los datos personales de los progenitores y del menor, lo que facilita en caso del registro de algún extravío”, dijo Morales.

Detalló que los funcionarios estarán identificados con chalecos y credenciales para una mayor seguridad de los menores. Morales recomendó a los padres de familia tener mucho cuidado con sus hijos, no consumir bebidas alcohólicas y no dejarlos solos para evitar cualquier situación de emergencia.