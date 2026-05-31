Mala campaña de bolivianos en torneos internacionales

Fútbol
LUIS CÉSPEDES
Publicado el 31/05/2026 a las 9h51
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En esta temporada, los representantes bolivianos cumplieron muy malas campañas en las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Bolívar y Always Ready disputaron la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero se eliminaron, aunque el equipo celeste disputará uno de los play-offs de la Copa Sudamericana por haber terminado tercero en su grupo.

La Academia enfrentó al argentino Independiente Rivadavia, el brasileño Fluminense y el venezolano Deportivo La Guaira. De seis partidos tan solo ganó uno, empató dos y perdió tres, por lo que sumó cinco puntos.

Fue derrotado por el argentino Independiente Rivadavia en dos encuentros, en Mendoza por 1-0, y en Santa Cruz por 3-1.

Los dos empates se dieron ante Deportivo La Guaira, en los que tuvo suerte, incluso el equipo llanero hizo méritos para ganar. En el primer cotejo fue empate 1-1 en La Paz, el delantero Dorny Romero apareció a espaldas del arquero Jorge Sánchez, le quitó el balón y anotó.

En el segundo cotejo hubo otro 1-1, pero en Caracas. La Academia alcanzó la igualdad en tiempo de adición, con un gol de tiro libre de Leonel Justiniano a los 90+4’, en el último suspiro.

Su único triunfo fue contra Fluminense, 2-0 en La Paz; mientras que en la revancha perdió por 2-1 en Río de Janeiro, en un compromiso en el que ‘Flu’ desperdició varias ocasiones para marcar y el arquero Carlos Lampe evitó el triunfo de los cariocas.

El nivel de juego que mostró el subcampeón nacional fue francamente malo, a grado tal que el exentrenador Flavio Robatto presentó su dimisión. Vladimir Soria asumió interinamente la dirección técnica del equipo, si bien el plantel mostró mejor actitud, tampoco optimizó demasiado su rendimiento.

Antes del último cotejo de la fase de grupos fue contratado el DT Alejandro Restrepo, quien perdió en su debut.

La actuación del campeón Always Ready fue peor, rivalizó contra el ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito, el brasileño Mirassol y el argentino Lanús. Ganó un cotejo y perdió cinco; solo sumó tres unidades.

Su único triunfo fue ante Lanús en El Alto, por 4-0, por lo que mantuvo posibilidades de seguir, pero nada más. Pese a tener mejor equipo que el año pasado, en vez de potenciar su nivel, decepcionó.

Cayó ante LDUQ por 1-0 en El Alto y 3-2 en Quito, ante Lanús 1-0 en Lanús, Buenos Aires, y a manos de Mirassol por 2-0 en Mirassol, Sao Paulo, y 2-1 en Asunción del Paraguay. Fue una de las peores actuaciones de Always Ready en la historia de la Copa Libertadores. En 1968 también fue cuarto y último en su grupo, pero con apenas un punto. En 2021 sumó siete puntos, en 2022 ganó cinco, en 2023 se eliminó en la segunda fase y en 2024 quedó al margen en la tercera fase.

En la fase de grupos de la Copa Sudamericana participaron Blooming e Independiente. El conjunto cruceño intentó competir, pero se quedó en la sola intención, mientras que el elenco sucrense cumplió pobres presentaciones, pese a contar con varios jugadores de experiencia, aunque se produjo la consagración del arquero Jhohan Gutiérrez, por el mérito de sus intervenciones.

Blooming formó parte del grupo H junto con el argentino River Plate, el brasileño Bragantino y el venezolano Carabobo. De seis partidos disputados empató uno y perdió los otros cinco, por lo que apenas logró un punto, para el honor, que al final no le sirvió para nada.

Mientras que Independiente en el en el grupo F enfrentó al brasileño Botafogo, al venezolano Caracas FC y al argentino Racing Club, perdió los seis compromisos, algunos de ellos por goleada. Se quedó en cero en el casillero de puntos.

En la primera ronda, The Strongest quedó eliminado por gol diferencia ante el Deportivo Táchira, de Venezuela, en tanto, en la segunda etapa, Nacional Potosí quedó fuera de la Copa, también por gol diferencia ante el Botafogo, de Río de Janeiro. La cosecha fue pobre, seis clubes sumaron apenas 15 puntos. ¿Qué sucede?

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