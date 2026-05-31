“We Will Choir You”: Queen, como nunca antes lo escuchaste

La Coral Boliviana vuelve con rock. Después de su exitoso concierto de rock-coral el año pasado, la agrupación presenta “We Will Choir You”, una nueva propuesta que llevará la música de la icónica banda británica Queen a un formato íntegramente diferente, donde el verdadero protagonista será el canto coral acompañado por un reconocido grupo de rock en vivo.

El 15 y 16 de junio, en El Portal Centro de Convenciones y Eventos, la Coral Boliviana presentará una experiencia rock-coral de gran formato que congregará a cerca de 150 artistas en escena, incluyendo el Hughes Schools Youth Choir como coro invitado.

Más que un concierto tributo convencional, “We Will Choir You” plantea una reinterpretación de la música de Queen a través de arreglos principalmente creados para esta producción. A diferencia del formato tradicional de la banda —centrado en un solista acompañado por coros— esta propuesta transforma la experiencia: el coro pasa a ocupar el rol principal, convirtiéndose en el eje expresivo y sonoro del espectáculo. Solo en algunas piezas participarán voces solistas.

El concierto contará con una banda en vivo compuesta por apreciables músicos: Miguel Espinoza en la guitarra eléctrica, Fernando Jiménez Cossío en el bajo, Guido Guerra Crespo en teclados y Mauricio Cardona en la batería. Participarán también como solistas Nicki Rose (invitada) y Dominique Iriarte (miembro de la Coral Boliviana).

El repertorio incluirá nuevas versiones corales de canciones emblemáticas como A Kind of Magic, Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen, Another One Bites the Dust, Love Of My Life, Fat Bottomed Girls, I Want to Break Free, Under Pressure, Somebody to Love, Bohemian Rhapsody y We Are the Champions, entre otras melodías que han marcado generaciones.

Desde su creación, la Coral Boliviana ha apostado por propuestas innovadoras que acercan el canto coral a nuevos públicos y exploran repertorios poco convencionales. Bajo la dirección del maestro Álvaro Lanza Segurola, la agrupación continúa desplegando espectáculos que buscan unir calidad artística, energía escénica y experiencias musicales que conecten emocionalmente con el público.

Lanza Segurola afirmó que “We Will Choir You” promete ser mucho más que un concierto: “será una experiencia donde la potencia del rock y la fuerza colectiva de las voces se encontrarán en el escenario para redescubrir la música de Queen desde una perspectiva nueva y emocionante”

La Coral Boliviana

La Coral Boliviana, fundada el 17 de abril de 2023 por el maestro Alvaro Lanza Segurola, es un espacio donde amantes del canto —con o sin experiencia previa— se reúnen con un propósito común: crear belleza a través de la música. Desde sus inicios, este coro ha demostrado ser un proyecto vibrante y prometedor, que trasciende las habilidades individuales para dar lugar a una experiencia colectiva profundamente enriquecedora.

Lo que hace especial a la Coral Boliviana es su capacidad para integrar cantantes con distintos niveles de experiencia. En este espacio inclusivo, los que tienen vasta experiencia coral se convierten en verdadero apoyo y guía para aquellos que recién están empezando su camino, compartiendo su conocimiento en un ambiente acogedor y colaborativo. La combinación de talento y entusiasmo crea una sinergia única que se refleja en cada nota interpretada.

La diversidad musical es también un aspecto destacado de la Coral Boliviana. Desde clásicos corales hasta arreglos contemporáneos, incluyendo canciones populares, tradicionales y, en esta ocasión, grandes éxitos del rock, cada presentación del coro es una aventura sonora que celebra la variedad y la experimentación.

Aunque algunos de sus miembros pueden ser considerados como “principiantes”, la pasión y entrega que demuestran es inspiradora. Guiados por un director apasionado y comprometido, el coro ha logrado alcanzar en este corto tiempo una excelente cohesión vocal y una entrega emocional cautivadora. Su capacidad para fomentar la inclusión, celebrar la diversidad musical y mantener altos estándares artísticos es digna de resaltar.

En su corta pero intensa trayectoria, la Coral Boliviana ha desarrollado una destacada actividad artística con una amplia diversidad de propuestas. Desde su “Concierto Inaugural” en 2023, ha abordado repertorios a capella que incluyen madrigales renacentistas, música sacra y arreglos de música popular y folklórica, así como presentaciones temáticas como “enCantos de América”. Paralelamente, ha incursionado en el ámbito sinfónico-coral con importantes colaboraciones junto a la Orquesta Filarmónica de Cochabamba, interpretando obras de gran envergadura como Carmina Burana de Carl Orff. Asimismo, ha formado parte de conciertos en los que se interpretaron célebres coros de ópera junto a destacados solistas líricos, como en “Opera” y “Cantos de vida”. Su actividad también abarca conciertos de temporada como sus presentaciones navideñas, así como proyectos de carácter social y benéfico. En el ámbito de la música popular, destacan producciones como “Con Amor a Bolivia”, en colaboración con el reconocido grupo Fortaleza, y especialmente “Rock ‘n’ Choir”, que marcó su primera incursión en el género rock con arreglos corales y banda en vivo, experiencia que hoy evoluciona hacia una propuesta más ambiciosa dedicada íntegramente a la música de Queen.

Con cada proyecto, la Coral Boliviana reafirma su vocación por explorar nuevos caminos y desafiar los límites del canto coral. Este nuevo concierto dedicado al rock es una experiencia fresca, vibrante y transformadora, que invita al público a redescubrir grandes clásicos desde una perspectiva coral única. Más que un espectáculo, es una celebración de la música, la pasión compartida y el poder de la unión a través del arte.

Hughes Schools Youth Choir

El Coro Juvenil de Hughes Schools está conformado por talentosos estudiantes de secundaria que comparten una profunda pasión por el canto y la música coral. Desde su fundación, la agrupación ha cultivado un repertorio amplio y diverso, que abarca desde madrigales renacentistas y música sacra hasta folclore latinoamericano y obras contemporáneas. Esta riqueza estilística le permite ofrecer interpretaciones vibrantes, emotivas y técnicamente sólidas, enriqueciendo tanto la experiencia artística de sus integrantes como la de su audiencia.

A lo largo de su trayectoria, el coro ha representado con orgullo a Hughes Schools en conciertos, festivales y encuentros corales en diferentes ciudades del país como Cochabamba, Sucre, La Paz y Trinidad, recibiendo elogios por su calidad vocal, precisión musical y energía escénica. Asimismo, ha participado en importantes producciones junto a la Coral Boliviana, como el concierto “Rock ‘n’ Choir”, donde formó parte de una propuesta innovadora que integró el lenguaje coral con el género rock, y en el concierto benéfico “Cantos de Vida”, organizado por Voices for Bolivia, en el que compartió escenario con la Coral Boliviana y destacados solistas internacionales, consolidándose como uno de los ensambles juveniles más destacados de la escena coral.

Bajo la dirección de un maestro apasionado y comprometido, el Coro Juvenil promueve valores fundamentales como la disciplina artística, el trabajo colaborativo y el crecimiento personal. Más que un grupo musical, es un espacio formativo donde los jóvenes desarrollan su talento, fortalecen su carácter y viven experiencias memorables a través del arte.