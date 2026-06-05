Llega el primer avión de Tampa Cargo a Bolivia

Gracias a la activación de la séptima libertad del aire, impulsada por el presidente Rodrigo Paz, la aerolínea del grupo Avianca inició oficialmente sus operaciones en el país con un vuelo semanal de carga.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que este avance es resultado de la política de cielos abiertos que impulsa el Gobierno nacional para fortalecer la conectividad aérea, el comercio exterior y la integración regional.

La llegada de Tampa Cargo amplía las opciones para el transporte internacional de mercancías y consolida al Aeropuerto Internacional de Viru Viru como un “hub” logístico estratégico para Bolivia y Sudamérica.