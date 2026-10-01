Firmas extranjeras están interesadas en invertir en el ‘hub’ de Viru Viru

Empresas de Francia, Canadá, Argentina y China expresaron su interés en participar en la licitación para el proyecto de “Diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, modernización y expansión del hub Aeroportuario Internacional Viru Viru”, informó este jueves el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

“Tenemos tres empresas, una canadiense, (otra) argentina y (la tercera), francesa; hemos recibido también cartas de empresas de la China. La idea es que se presenten la mayor cantidad de (firmas interesadas), pero sobre todo lo que vamos a cuidar es que realmente tengan la experiencia requerida”, afirmó Zamora.

Entre las empresas que ya realizaron una visita técnica de inspección al aeropuerto internacional de Viru Viru se encuentran la canadiense Aecon, la argentina Corporación América Airports y la francesa VINCI Airports.

Prioridad pública

El proyecto fue declarado de interés estratégico nacional y prioridad pública mediante el Decreto Supremo 5733, suscrito por el presidente Rodrigo Paz y el ministro Zamora. CAF | Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe brindará apoyo técnico al proceso.

Zamora destacó la importancia de garantizar la experiencia de las empresas interesadas, debido a la magnitud del proyecto y al objetivo de convertir a Viru Viru en un centro de conexión internacional.

“No podemos improvisar y que aparezcan empresas sin ninguna experiencia. Al ser un proyecto tan grande, vamos a cuidar cada detalle para que sea lo mejor para los bolivianos y, sobre todo, para que la empresa que venga realmente tenga la experiencia de traernos toda esa hiperconexión que necesitamos para este hub”, remarcó.

Proceso de calificación

El ministro explicó que el proceso de calificación contará con el apoyo de consultores extranjeros con experiencia y anticipó que el Gobierno prevé suscribir este año el contrato con la empresa que resulte adjudicataria.

Zamora aclaró que el proyecto no implica una privatización y explicó que se trata de una prestación de servicios. En ese sentido, señaló que la empresa estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), que administra todos los aeropuertos de Bolivia mantendrá la propiedad del de Viru Viru y estará a cargo de la contratación.

“No se trata de una privatización, esto es una prestación de servicios. Naabol sigue encargada de la propiedad del aeropuerto, va a ser la encargada de esta contratación y en un plazo no mayor a 30 días se lanza ya la convocatoria en base a esta reglamentación”, afirmó.

Según explicó, la empresa adjudicataria invertirá en los primeros tres años hasta 250 millones de dólares y, hasta la conclusión del contrato, la inversión superaría los 400 millones de dólares. Los montos finales serán definidos en el reglamento.

El objetivo del proyecto es fortalecer la infraestructura aeroportuaria y ampliar la conectividad internacional de Bolivia, con impacto en la economía de Santa Cruz y del país.

“Este proyecto no solo es tener una nueva terminal o ir generando los cambios de infraestructura. La empresa que gane este proyecto nos tiene que traer líneas aéreas, conectividad con el mundo”, afirmó el presidente Rodrigo Paz.

“Lo importante es que nos conecten, que nos pongan en el mundo. Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, remarcó.