Firmas extranjeras están interesadas en invertir en el ‘hub’ de Viru Viru

Economía
ABI
Publicado el 01/10/2026 a las 20h44
ESCUCHA LA NOTICIA

Empresas de Francia, Canadá, Argentina y China expresaron su interés en participar en la licitación para el proyecto de “Diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, modernización y expansión del hub Aeroportuario Internacional Viru Viru”, informó este jueves el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

“Tenemos tres empresas, una canadiense, (otra) argentina y (la tercera), francesa; hemos recibido también cartas de empresas de la China. La idea es que se presenten la mayor cantidad de (firmas interesadas), pero sobre todo lo que vamos a cuidar es que realmente tengan la experiencia requerida”, afirmó Zamora.

Entre las empresas que ya realizaron una visita técnica de inspección al aeropuerto internacional de Viru Viru se encuentran la canadiense Aecon, la argentina Corporación América Airports y la francesa VINCI Airports.

 

Prioridad pública

El proyecto fue declarado de interés estratégico nacional y prioridad pública mediante el Decreto Supremo 5733, suscrito por el presidente Rodrigo Paz y el ministro Zamora. CAF | Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe brindará apoyo técnico al proceso.

Zamora destacó la importancia de garantizar la experiencia de las empresas interesadas, debido a la magnitud del proyecto y al objetivo de convertir a Viru Viru en un centro de conexión internacional.

“No podemos improvisar y que aparezcan empresas sin ninguna experiencia. Al ser un proyecto tan grande, vamos a cuidar cada detalle para que sea lo mejor para los bolivianos y, sobre todo, para que la empresa que venga realmente tenga la experiencia de traernos toda esa hiperconexión que necesitamos para este hub”, remarcó.

 

Proceso de calificación

El ministro explicó que el proceso de calificación contará con el apoyo de consultores extranjeros con experiencia y anticipó que el Gobierno prevé suscribir este año el contrato con la empresa que resulte adjudicataria.

Zamora aclaró que el proyecto no implica una privatización y explicó que se trata de una prestación de servicios. En ese sentido, señaló que la empresa estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), que administra todos los aeropuertos de Bolivia mantendrá la propiedad del de Viru Viru y estará a cargo de la contratación.

“No se trata de una privatización, esto es una prestación de servicios. Naabol sigue encargada de la propiedad del aeropuerto, va a ser la encargada de esta contratación y en un plazo no mayor a 30 días se lanza ya la convocatoria en base a esta reglamentación”, afirmó.

Según explicó, la empresa adjudicataria invertirá en los primeros tres años hasta 250 millones de dólares y, hasta la conclusión del contrato, la inversión superaría los 400 millones de dólares. Los montos finales serán definidos en el reglamento.

El objetivo del proyecto es fortalecer la infraestructura aeroportuaria y ampliar la conectividad internacional de Bolivia, con impacto en la economía de Santa Cruz y del país.

“Este proyecto no solo es tener una nueva terminal o ir generando los cambios de infraestructura. La empresa que gane este proyecto nos tiene que traer líneas aéreas, conectividad con el mundo”, afirmó el presidente Rodrigo Paz.

“Lo importante es que nos conecten, que nos pongan en el mundo. Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, remarcó.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Oviedo: "La Asamblea tiene la oportunidad de ser parte del cambio de la justicia en Bolivia"
3
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
4
Evo sobre Mariaca: “Se ratifica que aquí en Bolivia gobierna Estados Unidos, buscan salvar a Cerimedo, Paz y familia”
5
Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
3
Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos
4
Hay 14 aprehendidos por acusación de EEUU por nexos con el narcoterrorismo
5
Vuelo de flydubai a Israel, desviado por pelea entre pilotos

Más en Economía

09/11/2026
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) para identificar a más de...
Ver más
01/10/2026
CAF aprueba crédito de $us 224 millones para carreteras de Bolivia
El financiamiento permitirá concluir y poner en servicio proyectos carreteros en siete departamentos del país, en beneficio de más de 3,8 millones de personas.
Ver más
También autoriza a personas naturales, personas jurídicas privadas y empresas operadoras de plantas de suministro a internar al país y comercializar ese combustible.
Ver más
30/09/2026
Aduana libera de impuestos la importación de gasolina de aviación
“Yacimientos y refinería estaban negociando con las cisternas nacionales y por eso hubo demoras logísticas, pero esperamos que el normal abastecimiento se recupere en la brevedad posible”, dijo...
Ver más
30/09/2026
Ministro explica escasez de combustible
El presidente Rodrigo Paz se reunió ayer con alcaldes de ciudades capitales del país y El Alto para abordar la Agenda 50/50, propuesta de reforma fiscal y estructural que busca una mejor...
Ver más
30/09/2026
Paz se reúne con los alcaldes de capitales por el 50/50 y les dará presupuesto adicional en 2026
Los precios del petróleo subieron con fuerza ayer lunes en los mercados asiáticos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una propuesta iraní para establecer una...
Ver más
29/09/2026
El precio del petróleo sube tras el rechazo de Trump a las exigencias de Irán para reabrir Ormuz
En Portada
01/10/2026 País
Gobierno denuncia usurpación de funciones en Fiscalía General
El Vocero Presidencial afirma que la designación del nuevo titular del Ministerio Público corresponde a la Asamblea Legislativa. Luis Montaño se presentó este...
vista
01/10/2026 País
¿Quién debe asumir ahora como Fiscal General?
Fiscales departamentales y superiores fueron designados “a dedo” por Mariaca, siguiendo la práctica de sus antecesores, observan dos abogados, el ordenamiento...
vista
01/10/2026 País
Gálvez lanza un mensaje a quienes protegen al narco: "Esto recién comienza"
La tarde de este jueves, el vocero presidencial, José Luis Galvez, declaró que hay una organización criminal que se ha incrustado en el Ministerio Público para...
vista
01/10/2026 Seguridad
Ambulancia vinculada a Mariaca trasladaba Bs 3,5 millones y $us 10 mil
El conteo ante notario de los billetes secuestrados en una ambulancia que salió del domicilio del fiscal general Roger Mariaca determinó que el monto asciende...
vista
01/10/2026 Seguridad
Abogado de Mariaca, Zeballos e Irusta denuncia aprehensiones ilegales
El abogado Jerjes Justiniano, representante legal de las familias de Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta, informó que espera que la acción de...
vista
01/10/2026 Economía
CAF aprueba crédito de $us 224 millones para carreteras de Bolivia
El financiamiento permitirá concluir y poner en servicio proyectos carreteros en siete departamentos del país, en beneficio de más de 3,8 millones de personas.
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Ocurrió pasadas las 23 del miércoles. Los funcionarios de la Fiscalía General del Estado denuncian el “secuestro” del...
Ver más
01/10/2026 Seguridad
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
Fiscales departamentales y superiores fueron designados “a dedo” por Mariaca, siguiendo la práctica de sus antecesores...
Ver más
01/10/2026 País
¿Quién debe asumir ahora como Fiscal General?
El Vocero Presidencial afirma que la designación del nuevo titular del Ministerio Público corresponde a la Asamblea...
Ver más
01/10/2026 País
Gobierno denuncia usurpación de funciones en Fiscalía General
Deportes
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Doble Click
“Número de ópera”, así titula el cuarto concierto del año que pondrá hoy en escenario el Ensamble Khuska en la aula...
Ver más
01/10/2026 Música
Ensamble Khuska pone en escenario su cuarto concierto de la temporada
La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music...
Ver más
01/10/2026 Música
La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
La cuenta regresiva para la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026 ha comenzado.
Ver más
29/09/2026 Cultura
La Feria Internacional del Libro apuesta por el cuento clásico