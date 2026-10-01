Gobierno denuncia usurpación de funciones en Fiscalía General

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, anunció este jueves que la Policía podría proceder a la aprehensión del fiscal general del Estado interino, Luis Montaño, a quien acusó de presunta usurpación de funciones e intento de obstaculizar investigaciones en curso vinculadas al caso Marset.

Según Gálvez, la situación se genera en el marco del reciente cambio en la conducción del Ministerio Público, luego de la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca en el megaoperativo nacional ejecutado la noche del miércoles a jueves.

Gálvez señaló que Montaño se presentó este jueves como fiscal general interino, situación que –según el Ejecutivo– debe ser evaluada dentro del marco legal correspondiente.

El vocero afirmó que el nuevo titular del Ministerio Público no habría actuado dentro de las competencias establecidas, lo que derivaría en posibles acciones legales en su contra.

Asimismo, remarcó que la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de sus procedimientos institucionales.