Tuto Quiroga plantea un último intento para conversar con movilizados e “implora” a la Iglesia para mediar

El expresidente y líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, planteó este viernes que se haga un último esfuerzo para abrir una conversación con los sectores movilizados, aunque advirtió que insistir indefinidamente en esa vía puede convertirse en una señal de debilidad.

"Dialogar es una cosa, suplicar es otra", afirmó Quiroga al referirse a los reiterados llamados a concertar soluciones, considerando que seguir insistiendo en conversaciones con sectores que exigen la renuncia del presidente y rechazan sentarse a negociar "ya huele más a súplica que a voluntad de apertura y diálogo".

En medio de los bloqueos que ya superan los 36 días, Quiroga sostuvo que el diálogo sigue siendo una opción.

En esta línea, propuso que sea la Iglesia Católica, acompañada por la comunidad internacional, la que encabece una convocatoria urgente para intentar acercar a las partes.

"Yo pido, yo imploro a la Iglesia, que es la única que tiene poder de convocatoria, el Gobierno no lo tiene, que la Iglesia con la comunidad internacional cite mañana y haga el último esfuerzo. Mientras está discutiendo la ley (de Estados de Excepción) en Diputados, yo pido a la Iglesia que haga una convocatoria", expresó.