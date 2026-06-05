Leonardo Loza pide una pausa humanitaria en los bloqueos de Cochabamba

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, pidió a los movilizados en este departamento aplicar una pausa en los bloqueos para el paso de alimentos, ambulancias, transporte y otros servicios.

"Solicito considerar una pausa humanitaria de ocho horas en los bloqueos para permitir el paso de ambulancias, alimentos, transportistas y familias que hoy enfrentan las consecuencias de la crisis", compartió en redes sociales la autoridad.

Añadió que esta acción no significa renunciar a ninguna demanda, sino que significa poner por delante la vida, la salud y el bienestar de nuestro pueblo.

Cochabamba es el departamento es el departamento más afectado por los bloqueos, sumando más de 40 cortes en sus diferentes rutas, según un reporte de la Policía.