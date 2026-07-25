Pese a orden de aprehensión, Evo Morales muestra encuentro con efectivos policiales en el Trópico

El expresidente Evo Morales, quien actualmente tiene una orden de aprehensión vigente por un proceso por trata de personas agravada, difundió en sus redes sociales un video de 53 segundos titulado "Recorriendo el trópico de Cochabamba". En las imágenes se observa que detiene su vehículo en un puesto de control antidroga, donde sostiene un breve diálogo con dos efectivos policiales.

Uno de los uniformados lo saluda y le dice: "Yo pensé que ya había pasado en el blanco (el vehículo), pase nomás".

Durante la conversación, Morales comenta: "Está pinchado, el Gobierno nos está fregando, no hay gasolina, el sueldo de ustedes ya pierde el valor adquisitivo, ya no es como antes. Por la inflación va a ser fregadísimo, hay que unirnos".

Ante esas declaraciones, uno de los efectivos responde: "Vamos a luchar". Posteriormente, ambos se despiden con un apretón de manos.

La difusión del video generó repercusiones debido a la orden de aprehensión vigente contra el exmandatario. Sin embargo, hasta el momento, la Policía Boliviana ni la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), unidad a la que aparentemente pertenecerían los uniformados que aparecen en las imágenes, emitieron un pronunciamiento sobre el hecho.