Pese a orden de aprehensión, Evo Morales muestra encuentro con efectivos policiales en el Trópico

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 25/07/2026 a las 15h13
ESCUCHA LA NOTICIA

El expresidente Evo Morales, quien actualmente tiene una orden de aprehensión vigente por un proceso por trata de personas agravada, difundió en sus redes sociales un video de 53 segundos titulado "Recorriendo el trópico de Cochabamba". En las imágenes se observa que detiene su vehículo en un puesto de control antidroga, donde sostiene un breve diálogo con dos efectivos policiales.

Uno de los uniformados lo saluda y le dice: "Yo pensé que ya había pasado en el blanco (el vehículo), pase nomás".

Durante la conversación, Morales comenta: "Está pinchado, el Gobierno nos está fregando, no hay gasolina, el sueldo de ustedes ya pierde el valor adquisitivo, ya no es como antes. Por la inflación va a ser fregadísimo, hay que unirnos".

Ante esas declaraciones, uno de los efectivos responde: "Vamos a luchar". Posteriormente, ambos se despiden con un apretón de manos.

La difusión del video generó repercusiones debido a la orden de aprehensión vigente contra el exmandatario. Sin embargo, hasta el momento, la Policía Boliviana ni la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), unidad a la que aparentemente pertenecerían los uniformados que aparecen en las imágenes, emitieron un pronunciamiento sobre el hecho.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Loza confirma el feriado del 14 de agosto por la festividad de Urkupiña
2
Estudiantes que egresen en 2026 obtendrán un título de bachiller digital y gratuito.
3
Adiós a una voz inolvidable, falleció la cantante cruceña Alenir Echeverría
4
Estudiantes que egresen en 2026 obtendrán el título de bachiller digital y gratuito
5
La Oficina Antinarcóticos de EEUU retoma su trabajo en Bolivia

Lo más compartido

1
Hallan 388 kilos de cocaína en dos camiones cisterna con placa boliviana en Argentina
2
Estados Unidos impone aranceles de hasta 12,6 % a 60 naciones
3
Ministerio de Trabajo confirma el feriado departamental del 14 de agosto por Urkupiña
4
Hallan 388 kilos de cocaína en dos camiones cisterna con placa boliviana en Argentina
5
Ante ruptura de Paz con Doria Medina, bancadas buscan consenso para leyes

Más en Cochabamba

25/07/2026
Loza confirma el feriado del 14 de agosto por la festividad de Urkupiña
El gobernador Leonardo Loza anunció oficialmente que el próximo 14 de agosto será feriado departamental en todo el departamento, en cumplimiento de la Ley...
Ver más
25/07/2026
ABC suspenderá el tránsito de un tramo de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz durante dos días
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció este sábado, mediante un comunicado, el cierre temporal de un tramo de la carretera nueva Cochabamba-...
Ver más
El Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo declaro feriado departamental el 14 de agosto por la Festividad de la Virgen de Urkupiña en atención a la Ley Departamental 946/...
Ver más
24/07/2026
Ministerio de Trabajo confirma el feriado departamental del 14 de agosto por Urkupiña
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció este viernes que se activará una investigación sobre el fallo que otorgó la detención domiciliaria al juez Hebert Zeballos, quien...
Ver más
24/07/2026
Magistratura indaga fallo que otorgó detención domiciliaria para el juez Hebert Zeballos
El antiguo puente del Valle de Sacta, el municipio de Puerto Villarroel, colapsó ayer por una riada luego de permanecer fuera de servicio desde octubre de 2025 por fallas estructurales.
Ver más
24/07/2026
Cae el antiguo puente de Sacta, la ABC garantiza paso por el nuevo
Pobladores del municipio determinaron instalar este jueves un bloqueo en le puente de Chimoré en protesta por la falta de garrafas de gas licuado de petroleo (GLP) para sus actividades diarias desde...
Ver más
23/07/2026
Bloquean el puente Chimoré en protesta por la falta de GLP
En Portada
25/07/2026 País
Gobierno inicia proceso disciplinario contra policías que aparecen en video con Evo Morales en el Trópico
El Ministerio de Gobierno inició un proceso disciplinario contra dos efectivos de la Policía Boliviana que fueron identificados en un video difundido en redes...
vista
25/07/2026 País
Estudiantes que egresen en 2026 obtendrán el título de bachiller digital y gratuito
Los estudiantes de las unidades educativas del país que cursan este año el sexto de secundaria obtendrán su título de bachiller digital y de manera gratuita,...
vista
25/07/2026 País
Hallan 388 kilos de cocaína en dos camiones cisterna con placa boliviana en Argentina
Secuestran en Argentina 388 kilos de cocaína ocultos en dos cisternas con placa boliviana
vista
25/07/2026 País
Documento oficial confirma 189,5 kg de oro en 4 maletas; Felcc niega extravío de 22 kg
En medio de las versiones que circulan sobre un supuesto faltante de 22 kilos de oro tras el operativo que permitió retener cuatro maletas en el aeropuerto...
vista
25/07/2026 Cochabamba
Pese a orden de aprehensión, Evo Morales muestra encuentro con efectivos policiales en el Trópico
El expresidente Evo Morales, quien actualmente tiene una orden de aprehensión vigente por un proceso por trata de personas agravada, difundió en sus redes...
vista
25/07/2026 País
Paz reitera la necesidad de nueva ley de hidrocarburos para impulsar inversiones, empleo y regalías en La Paz
El presidente Rodrigo Paz reiteró este sábado la necesidad de contar con una nueva Ley de Hidrocarburos que permita incentivar las inversiones en el país y, de...
vista
Actualidad
El gobernador Leonardo Loza anunció oficialmente que el próximo 14 de agosto será feriado departamental en todo el...
Ver más
25/07/2026 Cochabamba
Loza confirma el feriado del 14 de agosto por la festividad de Urkupiña
Los estudiantes de las unidades educativas del país que cursan este año el sexto de secundaria obtendrán su título de...
Ver más
25/07/2026 País
Estudiantes que egresen en 2026 obtendrán el título de bachiller digital y gratuito
Los estudiantes de las unidades educativas del país que cursan este año el sexto de secundaria obtendrán su título de...
Ver más
25/07/2026 País
Estudiantes que egresen en 2026 obtendrán un título de bachiller digital y gratuito.
El presidente Rodrigo Paz reiteró este sábado la necesidad de contar con una nueva Ley de Hidrocarburos que permita...
Ver más
25/07/2026 País
Paz reitera la necesidad de nueva ley de hidrocarburos para impulsar inversiones, empleo y regalías en La Paz
Deportes
Contra viento y marea finalmente se oficializó el desarrollo del certamen denominado Copa Bolivia, que se jugará a...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
La Copa Bolivia comienza el 19 de agosto bajo el control de la FBF
Bolívar ganó anoche a Gremio, de Brasil por 3-2 ayer en La Paz y dio el primer paso hacia los octavos de final de la...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
Bolívar vence a Gremio en un partido dinámico por la Sudamericana
Los fondistas bolivianos Héctor Garibay y Gabriela Mamani representarán a Bolivia en el Campeonato Mundial de Ruta que...
Ver más
23/07/2026 Multideportivo
Bolivianos Garibay y Mamani competirán en el Mundial de Ruta de atletismo
Bolívar enfrentará al brasileño Gremio hoy en el partido de ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa...
Ver más
23/07/2026 Fútbol
Bolívar recibe a Gremio en busca de sacar ventaja en la Copa Sudamericana
Doble Click
Santa Cruz despide con profundo pesar a una de sus voces más emblemáticas, la reconocida cantante cruceña Alenir...
Ver más
25/07/2026 Música
Adiós a una voz inolvidable, falleció la cantante cruceña Alenir Echeverría
Tras 16 días intensos de preparación, sesiones fotográficas, la entrega de títulos previos y viajes, las 29 aspirantes...
Ver más
24/07/2026 Espectáculos
Miss Bolivia. 29 aspirantes tras la corona
Unos 150 bailarines subirán al escenario del teatro Adela Zamudio para escenificar la “La Tribu Golden Awards” . El...
Ver más
23/07/2026 Cultura
La danza urbana llega con La Tribu Golden Awards
La cantante cochabambina Micalea Lima obtuvo el pase a la decimocuarta edición del Festival Internacional de la Canción...
Ver más
22/07/2026 Cultura
Desafío. Micaela Lima cantará Mesa viva en el Festival de Punta del Este