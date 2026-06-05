“Escudo de las Américas” respalda al gobierno de Bolivia y condena bloqueos

Los gobiernos de trece países del continente, agrupados en el "Escudo de las Américas", emitieron un enérgico comunicado en respaldo al mandatario boliviano Rodrigo Paz, ante las recientes movilizaciones y cortes de ruta en el país.

Las naciones firmantes —entre las que destacan Estados Unidos, Argentina, Chile y Paraguay— "condenan los esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y ampliamente electo" y denunciaron que las protestas actuales son, en realidad, "falsos bloqueos en las carreteras". Según el documento emitido por las cancillerías, estas medidas de presión representan "esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano", afectando directamente a la población.

Vínculos con el crimen organizado La declaración conjunta lanza una dura acusación contra los promotores de las movilizaciones, asegurando que existen intereses oscuros detrás de los conflictos.

"Quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos", sentencia el texto oficial.

Finalmente, el bloque internacional desconoció la legitimidad de los líderes de las protestas, señalando que estos "grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas", e instaron a los sectores con demandas reales a sumarse al diálogo con el gobierno para evitar ser instrumentalizados por quienes buscan recuperar el poder.