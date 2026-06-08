El Gobierno convoca a choferes de La Paz y les propone Ley de Alivio Financiero y Fondo de crédito para el sector

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, convocó a los choferes de La Paz a un encuentro destinado a explicar las nuevas propuestas del Ejecutivo al sector, respecto a la aprobación de una Ley de Alivio Financiero y un Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (FONGAT).

De acuerdo a la información oficial del Ministerio, se convocó a las cuatro federaciones del transporte de La Paz "a una reunión de coordinación este lunes 8 de junio a las 16:00".

"Estas iniciativas, impulsadas por el Gobierno nacional, buscan facilitar el acceso al financiamiento, respaldar la actividad económica del sector y construir soluciones concretas mediante el diálogo para el beneficio de las familias bolivianas", señala la información.

Según comunicado, explicó que el FONGAT permitirá a los transportistas el acceso a crédito mediante mecanismos de garantía que permitan respaldar la actividad económica del sector y genera mejores condiciones para su desarrollo.

"Estas iniciativas forman parte de las acciones que viene impulsando e Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira para fortalecer a los sectores productivos, promover la estabilidad económica y acompañar las familias bolivianas con medidas responsables y sostenibles", añade el texto.

Los choferes demandan un periodo de gracia en el pago de cuotas bancarias, debido a las afectaciones que han sufrido por la gasolina de mala calidad y los bloqueos.