Presentan denuncia contra autor de amenazas hacia el gobernador Loza

El director Jurídico de la Gobernación de Cochabamba, Nelson Cox, junto los secretarios departamentales, el asesor general y el portavoz institucional, informó este lunes la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Raúl Fuentes Vargas, por presuntas amenazas, discriminación e incitación a la violencia dirigidas contra el gobernador Leonardo Loza.

Durante una conferencia de prensa, Cox explicó que la acción legal surge a raíz de la difusión de un video en redes sociales en el que el denunciado emite expresiones consideradas amenazantes contra la máxima autoridad departamental, haciendo referencia incluso al uso de un arma de fuego y convocando a una confrontación directa.

“La amenaza no está dirigida a un ciudadano particular, sino al Gobernador del departamento de Cochabamba en ejercicio de sus funciones. Se trata de un hecho que pone en riesgo no solo la integridad física de la autoridad, sino también la institucionalidad democrática”, manifestó la autoridad jurídica.

Cox señaló que la denuncia fue presentada por los presuntos delitos de amenazas, discriminación y difusión e incitación a la discriminación, tipificados en la normativa boliviana. Asimismo, sostuvo que el contenido difundido constituye un discurso de odio que no puede ser normalizado ni promovido en un contexto de conflictividad social.

La autoridad expresó su preocupación por la proliferación de mensajes que incentivan la violencia y el enfrentamiento entre bolivianos, advirtiendo que este tipo de acciones generan zozobra y atentan contra la convivencia pacífica.

“Estos hechos deben ser investigados, esclarecidos y sancionados. No podemos permitir que se promuevan discursos de odio, hostigamiento o amenazas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y el funcionamiento de las instituciones públicas”, enfatizó.