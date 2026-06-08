Paz promulgará la ley que regula los Estados de excepción al mediodía de este lunes

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 08/06/2026 a las 11h26
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El presidente Rodrigo Paz promulgará la Ley de Regulación de Estados de Excepción al mediodía de este lunes, cuando se cumplen 39 días de protestas en contra de su Gobierno.

"El Presidente Rodrigo Paz Pereira promulgará la Ley de Regulación de Estados de Excepción", informó la Dirección de Comunicación en su canal oficial.

En ese marco, anunció que el acto se desarrollará este lunes 8 de junio en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo.

La norma fue aprobada por el Senado y la madrugada del domingo la Cámara de Diputados la sancionó.

Hasta el Palacio de Gobierno y la Casa Grande del Pueblo han llegado los jefes militares y policiales en un contexto de creciente conflictividad.

Sectores campesinos, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales cortan las rutas de varios puntos del país, aunque los departamentos más perjudicados son La Paz y Cochabamba.

Sectores productivos, cívicos y actores políticos demandaron la promulgación de la norma para que se allane el camino a la declaración de la medida,

Sin embargo, el presidente Paz debe aprobar un decreto con su gabinete, que después debe ser enviado al Legislativo para su promulgación.

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