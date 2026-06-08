Morenos y caporales mandan en el Gran Poder la festividad con 76 fraternidades

País
Guillermo Nina
Publicado el 08/06/2026 a las 8h33
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La Festividad del Señor del Gran Poder es una de las fiestas más esperadas en la ciudad de La Paz, en la que 76 fraternidades hacen su paso por las diferentes calles y avenidas de la urbe, demuestran su alegría y devoción. Esta es una fiesta que abarca dimensiones religiosas, sociales, económicas y de identidad cultural, expresadas en danzas que reúne a miles y miles de bailarines, pues en 2019 fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En esta entrada folklórica mandan las danzas pesadas, porque 22 morenadas participan; luego están los caporales, con 11 fraternidades. “Es una fiesta que reúne a 76 fraternidades, en la que son más las morenadas”, sostuvo Juan Ichuta, presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP).

Entre las 22 morenadas, hay un escalafón de las mejores, porque son esperadas por los miles de espectadores que se dan cita para admirar esta demostración de fe.

Entre las morenadas que tienen más seguidores se cuenta a la Sociedad Folklórica de Morenos La Paz Maravilla del Mundo; Fanáticos del Folklore; Poderosa Illimani de La Paz para el Mundo; Nueva Generación Viajeros La Paz-Charaña y los Verdaderos Intocables.

Sin embargo, las morenadas más antiguas y fundadoras de la festividad son Comercial Eloy Salmón Los ‘Maquineros; Unión de Bordadores; Verdaderos Rebeldes y Juventud San Pedro Residentes de Achacachi, Los Catedráticos.

“Las morenadas son las más grandes en cuanto a cantidad de bailarines, porque una fraternidad puede tener entre 800 a 1.200 personas, por eso son las más seguidas”, comentó ichuta. Se debe señalar que las morenadas tienen distintos bloques: el bloque de las señoras, los caballeros morenos y distintos bloques de figuras, por lo que el número de bailarines es numeroso. La danza de los caporales está en segundo lugar con 11 fraternidades y después le sigue la kullaguada, con nueve grupos inscritos.

Entre los caporales más conocidos e históricos se cuenta a Los Shoppistas, Urus, Hermanos Escalier, Bolivia Joven y Chuquiago Producciones, mientras que las kullawadas más emblemáticas son Los X del Gran Poder, Laykas, Verdaderos Mosaicos, Sensacional Mosaicos y Luminantes. Otras danzas ejecutadas son los Tinkus, con seis fraternidades; diabladas, con cuatro; salay, con tres, al igual que los tobas; dos waca wacas y dos llameradas: la llamerada San Andrés es la más esperada, por su alegría y disciplina a la hora de bailar.

“Invitamos a todos los paceños a observar la entrada más grande de Bolivia, donde se muestra nuestra cultura”, comentó Ichuta.

Más datos

Gran Poder está prevista para el domingo 14 de junio y la entrada, para el 20. > Se dio a conocer que más de 70 mil bailarines recorrerán las calles y avenidas de la ciudad de La Paz.Se trata de una de las representanciones culturales más importantes del país que año tras año cobra más realce por la participación de más danzarines y la repercusión internacional por la presencia de destacados artistas que llegan para las recepciones que brindan los organizadores.

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