Dos marchas del valle alto y bajo se dirigen a Cercado para pedir la renuncia de Paz

Dos marchas provenientes del valle bajo y alto de sectores afines a organizaciones sociales partieron esta mañana de Vinto y del Cruce a Tarata con el fin de confluir en la ciudad de Cochabamba para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los movilizados se trasladan por las carreteras principales que unen a Cercado con el occidente y el oriente del país y se prevé que lleguen a las 16:00 aproximadamente al centro de la ciudad para expresar su pedido de la renuncia del presidente Rodrigo Paz,

Ambas movilizaciones son parte de las protestas que se realizan en el país desde hace más de un mes.