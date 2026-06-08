Cien años de Marilyn Monroe: la mujer que transformó la ropa en lenguaje

Este mes se cumple el centenario del nacimiento de la actriz y modelo estadounidense Marilyn Monroe, una figura que, a un siglo de su llegada al mundo, mantiene una presencia constante enla alta costura y las tendencias globales de vestuario. Su imagen, sensualidad y cercanía, cruzaron las barreras generacionales de su época y se consolidó como una referencia técnica y aspiracional para diseñadores, estilistas y directores creativos en todo el mundo.



De acuerdo con el reciente artículo publicado por el portal Infobae, titulado “A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe: por qué su estilo se convirtió en un código universal de la moda”, el magnetismo de Monroe radica en su estatus como estrella de la era dorada de Hollywood y en la manera en que reinventó los códigos estéticos de la industria.



Los registros analizados por el medio de comunicación exponen que el lenguaje visual de Monroe se forjó a través de un conjunto de recursos estilísticos específicos, orientados a celebrar la diversidad corporal femenina mediante el uso de siluetas estructuradas, vestidos ajustados y el emblemático corte halter que acentuaba sus curvas, elementos que continúan operando como base de inspiración en los talleres de diseño actuales.

La arquitectura de un estilo



La investigación difundida por Infobae destaca que piezas fundamentales como el icónico vestido blanco de cuello halter diseñado por William Travilla para el filme “The Seven Year Itch” (1955) fueron objeto de innumerables reinterpretaciones por parte de las casas de moda más prestigiosas del planeta. Asimismo, Infobae puntualiza el uso audaz y dinámico que la actriz hacía de la paleta cromática.



Monroe integraba con regularidad tonos vivos como el rojo o el azul en sus apariciones públicas. Esta práctica, según detalla la publicación, introdujo una noción de fuerza y autoexpresión que transformó tanto las colecciones de alta costura como las pautas del vestir cotidiano.



En el plano de la indumentaria diaria, el legado de la actriz —nacida originalmente bajo el nombre de Norma Jeane Mortenson— se anticipó a las corrientes contemporáneas de la moda urbana. Ya que, fuera de los sets de filmación, Monroe manifestaba una clara preferencia por conjuntos funcionales pero rigurosamente estudiados como los jeans de talle alto, blusas anudadas, abrigos ceñidos y faldas lápiz. Este enfoque, se clasifica bajo el concepto actual de “vintage casual”, replicado de forma sistemática por firmas de moda contemporáneas que buscan fusionar la practicidad con el encanto histórico de los años 50.

El impacto en las pasarelas



Infobae subraya que el cuello halter ha retornado con fuerza en las propuestas de trajes de baño y vestidos de cóctel de las últimas colecciones internacionales, funcionando como un homenaje directo al contorno de hombros y espalda que popularizó la actriz.



De igual forma, los códigos de etiqueta de las alfombras rojas globales continúan fuertemente influenciados por su impronta. El empleo de materiales fluidos como la seda y la gasa, combinados con cortes ceñidos al cuerpo y apliques brillantes, responde a la búsqueda de una sofisticación atemporal que los diseñadores modernos extraen directamente de las apariciones más memorables de la estrella cinematográfica.



Esta influencia se extiende al diseño de indumentaria estival y de playa, considerando que las tendencias veraniegas de la actualidad mantienen como un estándar los trajes de baño de talle alto y los bañadores de una sola pieza, configurando una remisión directa a los conjuntos de playa con los que Monroe desafió los cánones tradicionales de su tiempo.



A cien años de su nacimiento, la figura de Marilyn Monroe permanece anclada en la cultura popular global como un referente estético imperecedero y como un símbolo de reinvención y de independencia profesional en la industria del entretenimiento.