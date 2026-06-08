Muerte de un caballo por hipotermia en el río Rocha acelera el pedido de una ley

La muerte cruel de un caballo en el río Rocha, a la altura del puente de Cala Cala, derivó ayer en el rescate de más equinos en situación de maltrato y abandono y el control de otros que estaban a la intemperie para que se busquen su propio alimento y agua.

Sus supuestas dueñas aparecieron cuando llegó Zoonosis e intentaron justificar el descuido por el encarecimiento de la comida para los equinos. Sin embargo, el director de Zoonosis, Diego Prudencio, indicó que la situación es recurrente por lo que se activaron las acciones para precautelar la vida de los animales.

La Sociedad Protectora de Animales llegó al río para evidenciar la muerte del caballo luego de una larga agonía dentro del agua ennegrecida del río y pedir la aprobación de una ley municipal para proteger a los animales maltratados.

Zoonosis informó que el animal habría intentado acercarse al agua para beber cuando se enredó con la cuerda que lo sujetaba. Al quedar atrapado, no pudo salir del río y permaneció varias horas sumergido y murió por hipotermia.

El caballo habría permanecido cerca de 15 horas en el agua sin que nadie lo auxilie.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, lamentó el hecho y señaló que no se trata de un caso aislado. “Es un caso lamentable. No es el primero; ya hemos tenido situaciones similares ”, afirmó.

Durante la inspección, Zoonosis encontró a otros animales en situación de riesgo. Nueve equinos y el caballito muerto estabanen el río.

Un potrillo que estaba amarrado cerca de la orilla del río y una yegua que presentaba visibles signos de desnutrición fueron rescatados.

“Había otro potrillo que estaba en una situación que prácticamente iba a terminar igual y también hemos llevado una yegua que tenía las costillas bastante visibles”, informó .

Señaló que algunos propietarios dejan a sus animales para se alimenten por su cuenta pese a que se trata de un sector contaminado que poneren riesgo su salud.

Explicó que actualmente existen limitaciones normativas para actuar en este tipo de casos, ya que la legislación municipal vigente está enfocada principalmente en perros y gatos.

“Estamos trabajando en una ley que no solamente proteja a perros y gatos, sino también a todas las demás especies, porque merecen bienestar”, anunció.

La abogada y voluntaria de la Sociedad Protectora de Animales de Cochabamba, Rosabel Pérez, señaló que harán seguimiento al caso y solicitarán que se investigue lo ocurrido para determinar responsabilidad de los propietarios.

“Queremos que este caso no quede en el olvido”, señaló.

La representante de la Sociedad Protectora de Animales de Cochabamba, Vivian Sánchez, pidió a la población dejar de utilizar los caballos para paseos afuera de los parques, porque son cómplices del maltrato.