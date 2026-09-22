Manfred instruye control de precios en los mercados y dotación de agua a cisternas

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, instruyó ayer que la Intendencia Municipal intensifique los controles en los mercados contra el alza de precios por la eliminación del subsidio al diésel. Además, controles al transporte público y la dotación de aguas para las cisternas.

Ante la advertencia de que el precio del turril de agua podría llegar a Bs 25, el alcalde informó que esta semana el municipio habilitará ocho tomas de agua en la zona sur para acercar los puntos de carga a los cisterneros y reducir el consumo de combustible durante sus recorridos. La medida busca contribuir a mantener accesible el precio del agua para las familias de este sector.

Reyes Villa también anunció que la Alcaldía trabajará junto al Concejo Municipal en una normativa para evitar que los cisterneros tengan que trasladarse hasta la zona norte para cargar agua.

A esta medida se suma el análisis de la tarifa del transporte público mediante estudios de costos con el objetivo de contar con información técnica antes de considerar cualquier modificación. Sin embargo, algunos taxis que usan gas natural para su desplazamiento han elevado sin autorización el costo del servicio en la ciudad.

Asimismo, el alcalde anunció controles en los mercados de la ciudad para evitar la especulación y aumentos injustificados de precios en los productos de la canasta básica familiar.

Con estas acciones, el municipio busca responder desde sus competencias al impacto que el incremento del diésel al precio internacional, que dispuso el Gobierno nacional el viernes.