La COB y sectores movilizados deciden no ir al diálogo, pero anuncian corredor humanitario

En su ampliado de este domingo, la Central Obrera Boliviana (COB) decidió seguir las medidas de presión en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, aunque instruyó que se abran corredores humanitarios en los bloqueos, según informaron dirigentes que partiparon de la reunión.

Respecto a la posibilidad de un diálogo, los representantes descartaron esa posibilidad, a tiempo de criticar al Gobierno y su descalificación de las movilizaciones.

El diálogo había sido convocado por la Vicepresidencia, junto a la Defensoría del Pueblo y la Iglesia, sin embargo, queda en vilo con esta decisión de la COB.

Según informaron los representantes que participaron del ampliado, el pedido de las bases era mantener las medidas de presión.

Sobre los corredores humanitario, dirigentes como Severo Marca, Rodolfo Ayala y José Luis Álvarez señalaron que se dejará pasar emergencias médicas e insumos de hospitales, mientras que el exdirigente Jaime Solares, que participó del ampliado, indicó que también se permitiría "algo de alimentación".

Las medidas de presión con bloqueos se prolongan por un mes, sobre todo afectando la provisión de alimentos y combustible para la ciudad de La Paz y El Alto.