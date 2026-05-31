Gobierno convoca al diálogo este lunes para intentar levantar los bloqueos en San Julián

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua convocó nuevamente a los sectores movilizados y autoridades del municipio de San Julián a una reunión de diálogo programada para este lunes 1 de junio a las 19:00, con el objetivo de atender las demandas y buscar soluciones al conflicto que mantiene bloqueada la ruta hacia esa región.

El encuentro se realizará en instalaciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), en el municipio de Cuatro Cañadas, según la convocatoria emitida por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano.

La reunión busca reencauzar el diálogo en el contexto de un bloqueo que ya cumple 18 días en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, afectando la transitabilidad y el abastecimiento en la zona.

El encuentro no pudo instalarse este fin de semana, debido a la inasistencia de las partes convocadas.