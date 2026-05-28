Loza insiste en el diálogo nacional y pide esclarecer apagón en el trópico

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, brindó este jueves una conferencia de prensa donde se refirió a la coyuntura nacional, reiteró su propuesta de 13 puntos para enfrentar la crisis del país y expresó su preocupación por el apagón registrado en el Trópico de Cochabamba.

Loza volvió a solicitar al Gobierno la instalación de una mesa nacional de diálogo para atender las demandas sociales y económicas que atraviesa Bolivia.

“Estamos acá por tercera o cuarta vez para expresar una vez más nuestro pedido al Gobierno central sobre los 13 puntos que hemos hecho llegar hace dos semanas atrás para resolver los problemas de nuestro país”, manifestó Loza, según un reporte de prensa.

El gobernador explicó que la propuesta contempla medidas relacionadas con temas económicos, austeridad, producción, créditos, minería, salud y relaciones internacionales, buscando generar soluciones estructurales a la actual crisis nacional.

Asimismo, cuestionó las recientes acciones y discursos del Gobierno señalando que la confrontación y las amenazas no contribuyen a resolver el conflicto.

“La soberbia y la torpeza no son el camino de la solución. Con amenazas, chantajes y prepotencia no se resuelven los problemas del país”, afirmó.

Loza también reiteró que la Gobernación de Cochabamba no promueve movilizaciones y aseguró que la institución departamental se encuentra enfocada en brindar apoyo humanitario y atención a distintos sectores afectados por los conflictos.

En ese sentido, informó que la Gobernación coordinó el envío de brigadas médicas y asistencia sanitaria para transportistas y personas movilizadas en diferentes carreteras del departamento.

“Hemos instruido al director Departamental de Salud que las necesidades médicas en los puntos de conflicto sean atendidas. Nosotros ofrecemos paz a nuestro pueblo”, sostuvo.

Trópico

Por otra parte, expresó su preocupación por el apagón registrado en el Trópico de Cochabamba, calificándolo como un hecho “extraordinario e insólito” para la región.

“Desde mis nueve años vivo en el trópico y nunca había conocido un apagón de más de dos horas”, afirmó.

La autoridad cuestionó las distintas versiones emitidas sobre las causas del corte de energía eléctrica y pidió informes oficiales a las instituciones correspondientes.

“Una autoridad decía que se cayó un poste, otra versión habla de un generador y Elfec comunica otra situación. Son tres o cuatro versiones distintas. Vamos a solicitar información a Ende, Elfec y a las autoridades correspondientes para esclarecer qué ocurrió realmente”, indicó.