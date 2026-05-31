Alcalde Reyes Villa entrega alimentos a policías y militares que resguardan Parotani

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llevó este domingo alimentos para los policías y militares que se encuentran resguardando Parotani, con el objetivo de evitar la instalación de nuevos puntos de bloqueo.

"Ayer han venido las ambulancias y los médicos. Hoy les hemos traído algunos alimentos y vamos a ver que durante la próxima semana se les continúe llevando ayuda, tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas", indicó.

El alcalde mencionó que los uniformados resguardan la zona desde inicios de mayo para evitar que los movilizados dañen la carretera o el puente.

"Todos podemos coadyuvar con ellos para que mantengan el orden, porque alguien me decía que los manifestantes querían incluso volar este puente. Eso sería hacerle un daño a Cochabamba", manifestó.

La autoridad edil convocó a toda la población a solidarizarse y apoyar a los efectivos del orden.

Los uniformados permanecen en Parotani con el objetivo de evitar nuevos bloqueos y garantizar la circulación en la ruta estratégica que conecta Cochabamba con el occidente del país.